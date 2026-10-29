Aleks Syntek confirma su separación de su esposa, Karen Coronado

México. El cantante y compositor mexicano Aleks Syntek confirmó entre lágrimas su separación de Karen Coronado, con quien compartió 25 años de matrimonio y formó una familia con dos hijos.

La revelación ocurrió durante una entrevista con el locutor Mariano Osorio, en la que el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” habló abiertamente sobre el final de su relación y reconoció que la convivencia con él no siempre fue fácil.

“Estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, eres la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño”, confesó el artista durante la conversación, según reportó la prensa mexicana.

Visiblemente emocionado, Syntek también reflexionó sobre su personalidad y las dificultades que pudo haber enfrentado su esposa durante los años que permanecieron juntos.