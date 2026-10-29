Aleks Syntek confirma su separación de su esposa, Karen Coronado

México. El cantante y compositor mexicano Aleks Syntek confirmó entre lágrimas su separación de Karen Coronado, con quien compartió 25 años de matrimonio y formó una familia con dos hijos.
La revelación ocurrió durante una entrevista con el locutor Mariano Osorio, en la que el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” habló abiertamente sobre el final de su relación y reconoció que la convivencia con él no siempre fue fácil.
“Estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, eres la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño”, confesó el artista durante la conversación, según reportó la prensa mexicana.
Visiblemente emocionado, Syntek también reflexionó sobre su personalidad y las dificultades que pudo haber enfrentado su esposa durante los años que permanecieron juntos.
“Es muy difícil estar a mi lado, soy un hombre complicado”, expresó el cantante, quien dejó claro que, pese a la ruptura, desea que Karen pueda encontrar la felicidad.
Aleks Syntek reconoce que su carrera afectó los sueños de su esposa
Durante la entrevista, el músico también reconoció que su trayectoria artística ocupó un espacio importante en su vida familiar, al punto de que considera que pudo limitar los proyectos personales de su pareja.
Syntek recordó el apoyo que recibió de Karen durante su carrera y la describió como una mujer que luchó a su lado durante muchos años. Sin embargo, admitió que las exigencias de su profesión pudieron afectar las aspiraciones de ella.
“Fue la mujer más luchadora que ha estado a mi lado”, manifestó el artista al recordar la dedicación de su esposa.
Posteriormente, reconoció que su carrera terminó absorbiendo gran parte de su tiempo y atención, algo que, según sus propias palabras, no le permitió a Karen tener suficiente espacio para desarrollar sus sueños.
“Mi carrera es monstruosa, abarcaba demasiado espacio, no le dejaba oxígeno para respirar y lo entendí”, expresó durante la conversación.
Sus declaraciones dejaron ver una reflexión personal sobre el desgaste de la relación y el papel que pudo haber tenido su vida profesional en la separación.