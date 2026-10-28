Hija de Laura Bozzo desmiente la muerte de su madre

La noticia de la supuesta muerte de Laura Bozzo provocó revuelo después de que Alfredo Adame difundiera la información en sus redes sociales. Varios medios replicaron la noticia, pero Alejandra de la Fuente, hija de la presentadora peruana, aclaró que era falsa. “Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora Laura Bozzo, desmentimos categóricamente esa información. Hacemos un llamado al público ya los medios a actuar con responsabilidad”, expresó. People en Español contactó a Alejandra Palomera, representante de Bozzo, quien confirmó el desmentido publicado por la hija de la conductora. “No sé por qué hacen eso”, lamentó Palomera.

El representante también informó que están a la espera de recibir información médica sobre la evolución de la presentadora. “De hecho, estamos esperando a que los doctores nos den información para dar a conocer la mejoría de Laura”, explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Alfredo Adame fue uno de los que creyó el rumor sobre la muerte de Bozzo y publicó sus condolencias a la familia en redes sociales, pese a las polémicas que ha protagonizado con la presentadora en el pasado. Sin embargo, tuvo que retractarse después de que la familia desmintiera la información y confirmara que Laura Bozzo sigue viva.