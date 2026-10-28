Hija de Laura Bozzo desmiente la muerte de su madre

La noticia de la supuesta muerte de Laura Bozzo provocó revuelo después de que Alfredo Adame difundiera la información en sus redes sociales. Varios medios replicaron la noticia, pero Alejandra de la Fuente, hija de la presentadora peruana, aclaró que era falsa.
“Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora Laura Bozzo, desmentimos categóricamente esa información. Hacemos un llamado al público ya los medios a actuar con responsabilidad”, expresó.
People en Español contactó a Alejandra Palomera, representante de Bozzo, quien confirmó el desmentido publicado por la hija de la conductora. “No sé por qué hacen eso”, lamentó Palomera.
El representante también informó que están a la espera de recibir información médica sobre la evolución de la presentadora. “De hecho, estamos esperando a que los doctores nos den información para dar a conocer la mejoría de Laura”, explicó.
Alfredo Adame fue uno de los que creyó el rumor sobre la muerte de Bozzo y publicó sus condolencias a la familia en redes sociales, pese a las polémicas que ha protagonizado con la presentadora en el pasado. Sin embargo, tuvo que retractarse después de que la familia desmintiera la información y confirmara que Laura Bozzo sigue viva.
Bozzo se encuentra internada en un hospital del IMSS en la Ciudad de México tras ser trasladada desde Acapulco.Ingresó de emergencia el 13 de octubre de 2026 debido a una úlcera perforada que requirió cirugía de urgencia, complicándose posteriormente con un cuadro de neumonía y peritonitis.
Representantes desmintieron categóricamente los rumores falsos de fallecimiento que circularon recientemente, reportando una leve mejoría y estabilidad mientras permanece bajo observación médica.
Bozzo es abogada, presentadora de televisión y periodista peruana (nacida en 1951), con nacionalidad mexicana. Alcanzó fama internacional en la década de los 90 y principios de los 2000 con su icónico programa de talk show Laura en América.Ha participado en diversos formatos de entretenimiento y reality shows como Las estrellas bailan en Hoy, MasterChef Celebrity México, La Casa de los Famosos, y condujo programas como Que pase Laura en Imagen Televisión.