Juramentan a Marlon Brevé como nuevo embajador de Honduras en Japón

Tegucigalpa, Honduras. La canciller de Honduras, Mireya Agüero, juramentó oficialmente a Marlon Antonio Brevé Reyes como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Honduras ante el Gobierno de Japón. Brevé asumirá la representación diplomática hondureña en el país asiático, en el marco de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, destacó la Cancillería hondureña.

"Agradezco al Presidente de la República, Nasry Asfura, y a la canciller Mireya Agüero por la confianza depositada en mi persona. Asumo con responsabilidad y compromiso la misión de representar a Honduras en Japón", expresó Brevé tras su designación.



Agradezco al Presidente de la República, @TitoAsfuraPHN, y a la Canciller Mireya Agüero por la confianza depositada en mi persona. Asumo con responsabilidad y compromiso la misión de representar a Honduras en Japón. — Marlon Brevé Reyes (@MarlonBreve) October 28, 2026

¿Quién es Marlon Brevé?

Brevé cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito educativo y gubernamental. Uno de los cargos más relevantes que desempeñó fue el de ministro de Educación durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, entre 2007 y 2009. Tras concluir su gestión ministerial, se incorporó a la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) en febrero de 2010, donde comenzó como decano de la Facultad de Posgrado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En febrero de 2012 fue nombrado vicerrector académico de esa institución y, en octubre de 2016, asumió la rectoría de Unitec, cargo que desempeñó hasta noviembre de 2022.

Durante su trayectoria también presidió la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (Anuprih), responsabilidad que asumió en mayo de 2020 y ejerció durante dos años. En el ámbito académico, Brevé es ingeniero civil graduado de la Universidad Estatal de Luisiana, en Estados Unidos. Además, obtuvo una maestría en ingeniería agrícola en esa misma institución y un doctorado en ingeniería agrícola en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Antes de regresar a Honduras para asumir responsabilidades en el sector público y universitario, desarrolló actividades de docencia e investigación en Estados Unidos y en la Universidad EARTH de Costa Rica. En esta última institución ocupó cargos como coordinador de investigación, director de Admisiones y Programas Internacionales y decano de Asuntos Académicos.

Fue funcionario en el Gobierno de Xiomara Castro