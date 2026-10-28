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Matan a balazos a dueño de carwash en Danlí, El Paraíso

El hecho ocurrió en el negocio de la víctima, donde, según los reportes preliminares, un individuo armado abrió fuego contra Mendoza y le provocó varias heridas de gravedad

Matan a balazos a dueño de carwash en Danlí, El Paraíso

Fotografía en vida de Jeffrey Mendoza, propietario de un carwash en Danlí, El Paraíso.

Danlí, El Paraíso. Jeffrey Mendoza, propietario de un establecimiento de lavado de vehículos, falleció tras ser atacado a tiros en el sector de Montecristo, a la entrada de la localidad de El Paraíso, en el departamento del mismo nombre.

El hecho ocurrió en el negocio de la víctima, donde, según los reportes preliminares, un individuo armado abrió fuego contra Mendoza y le provocó varias heridas de gravedad.

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Después de la agresión, Mendoza fue trasladado al Hospital Gabriela Alvarado, en Danlí, en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, el personal médico confirmó su muerte.

La Policía Nacional se desplazó hasta el establecimiento para asegurar el área y comenzar con las diligencias correspondientes. Los agentes recopilaron indicios que podrían contribuir a reconstruir lo sucedido e identificar a quien disparó contra el comerciante.

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Por ahora, las autoridades no han establecido qué motivó el ataque ni han informado si existen cámaras de vigilancia en el carwash que permitan obtener imágenes relacionadas con el crimen.

Personal de Medicina Forense del Ministerio Público efectuó el levantamiento del cadáver y dispuso su traslado a la morgue de Tegucigalpa.

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Redacción La Prensa
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