¿Qué se sabe del choque de trenes en Toledo que dejó más de 60 muertos?

Además, Óscar Puente afirmó que a las 8:30 de la mañana falló el sistema de seguridad LZB, que solo funciona en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, ya que en las demás rutas se ha instalado el sistema más moderno, conocido como ERTMS. Posteriormente, el centro de control de Adif ordenó reanudar la marcha, pese a que había un tren detenido y una señal en rojo a la entrada de la estación de Urda.