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¿Qué se sabe del choque de trenes en Toledo que dejó más de 60 muertos?

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando alcanzó al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé)

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Un aparatoso choque de trenes ocurrió este 28 de octubre cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Hasta las 9:00 de la mañana se contabilizan más de 60 muertos. ¿Qué se sabe del trágico accidente?

 Foto: EFE
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¿Cómo ocurrió? Dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y otro de Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla, colisionaron. Tras el impacto, varios vagones cayeron por la pendiente.

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El accidente se registró a unos 140 kilómetros al sur de Madrid, en las inmediaciones de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, a eso de las 8:54 de la mañana, hora de España.

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La cifra de fallecidos se elevó a al menos 68, según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien actualizó el balance previo de 64 muertos. Además, confirmó que hay al menos 50 heridos graves, aunque ambas cifras son provisionales.

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Los primeros indicios del Ministerio de Transportes apuntan a que un tren AVE de Renfe habría chocado por detrás contra el tren de Iryo debido a una posible decisión 'equivocada' tomada desde el Centro de Control de Adif.

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de 'inexplicable' y 'claramente equivocada' la decisión del Centro de Control de Adif de ordenar al tren AVE de Renfe que reanudara la marcha, pese a que el tren de Iryo estaba detenido más adelante.

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Además, Óscar Puente afirmó que a las 8:30 de la mañana falló el sistema de seguridad LZB, que solo funciona en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, ya que en las demás rutas se ha instalado el sistema más moderno, conocido como ERTMS. Posteriormente, el centro de control de Adif ordenó reanudar la marcha, pese a que había un tren detenido y una señal en rojo a la entrada de la estación de Urda.

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A las 8:36 de la mañana, el maquinista del AVE recibió la autorización para reanudar la marcha. El tren recorrió unos 25 kilómetros en 17 minutos, hasta que a las 8:53 de la mañana ocurrió el accidente, cuando chocó contra el tren de Iryo, que estaba detenido en la vía.

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Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea del AVE Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente.

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La Junta de Comunidades activó a las 09:15 horas el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo. Se habilitó un punto de atención en Urda y se movilizaron helicópteros sanitarios, dos UVI, ambulancias, bomberos y personal de Adif. También se desplazaron unidades del Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, efectivos del Ministerio del Interior y la Unidad Militar de Emergencias.

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El tren Iryo viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé. En el AVE de Renfe, 397 personas.

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Renfe activó el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares y habilitó el teléfono 900 10 10 20 exclusivamente para afectados y familiares. Asimismo, se activó la atención psicólogica a familiares en las estaciones de Sevilla y Córdoba.

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