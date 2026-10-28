Dos trenes chocan y dejan al menos 64 muertos y decenas de heridos en España

Al menos 64 fallecidos y decenas de heridos graves es el balance provisional del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), un siniestro que se ha producido al colisionar dos trenes de alta velocidad por causas que aún se investigan. Captura de video de El Panorama Diario.
El incidente, que ha tenido lugar a las 8:54 horas, se ha producido cuando un tren AVE (con 378 pasajeros registrados por Renfe) que viajaba hacia Sevilla ha embestido a un tren Iryo (con 174 personas a bordo, incluido un bebé), que al parecer se encontraba detenido en la vía. Fotografía de EFE.
Según han explicado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el choque ha causado el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén. El tráfico ferroviario por toda esa línea de alta velocidad ha sido suspendido. Fotografía de EFE.
Los bomberos que actúan en el lugar de los hechos están terminando de realizar las labores de rescate de los cadáveres, que como mínimo son 30, según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha advertido de que previsiblemente la cifra se elevará, ya que los equipos de emergencia aún no han podido acceder a todos los vagones. Fotografía de EFE.
También ha detallado que hay 50 heridos graves, así como decenas de heridos más en diferentes condiciones. Los primeros pacientes ya están llegando a los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que han suspendido por el momento todas las operaciones no urgentes para dar atención a las víctimas. Captura de video de El Panorama Diario.
Además, el pabellón polideportivo de Urda se ha habilitado para prestar una primera atención a los afectados, entre los que se encuentra la exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, que aún permanece desaparecida, según han confirmado fuentes de la patronal CEOE. Captura de video de El Panorama Diario.
Asimismo, según ha podido saber EFE, ya están llegando los primeros pacientes heridos a los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que han suspendido por el momento todas las operaciones no urgentes para dar atención a las víctimas. Fotografía de redes sociales.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencia (Platecam) y se han movilizado todos los grupos de acción competentes, así como el puesto de mando avanzado (PMA), desde el que se realiza el seguimiento y se toman las decisiones operativas. Fotografía de redes sociales.
En el lugar de los hechos se encuentran unidades del Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, además de personal de Seguridad Ciudadana de este mismo cuerpo de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete, agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. Fotografía de redes sociales.
También unidades de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones y de Policía Judicial, además de que se ha activado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha, según el Ministerio del Interior. Cerca de un centenar de efectivos de la UME están prestando su ayuda en el lugar del accidente. Fotografía de redes sociales.
La Guardia Civil ha habilitado cuatro oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente. Familiares de los afectados están acudiendo «poco a poco» al centro de atención psicosocial habilitado en la estación de Atocha, aunque la mayoría de ellos «se van a desplazar directamente a la zona del siniestro». Fotografía de redes sociales.
La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre de los seis grupos sanguíneos (0+, 0-, A+, A-, B- y AB-) cuyas reservas están en alerta roja y ante un posible incremento de las necesidades asistenciales por el accidente.