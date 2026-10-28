Dos trenes chocan y dejan al menos 64 muertos y decenas de heridos en España

Los bomberos que actúan en el lugar de los hechos están terminando de realizar las labores de rescate de los cadáveres, que como mínimo son 30, según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha advertido de que previsiblemente la cifra se elevará, ya que los equipos de emergencia aún no han podido acceder a todos los vagones. Fotografía de EFE.