Matthew Perry: se estrena en Netflix documental de su ascenso y caída

Cuando se cumplen casi tres años de la muerte del actor Matthew Perry (1969-2023), conocido por interpretar a Chandler Bing en 'Friends' , Netflix estrena una serie documental sobre su trayectoria, reconstruida a partir de los testimonios de personas de su entorno más cercano. Entre ellas figura su hermana Mia Perry, que habla por primera vez abiertamente de su fallecimiento. El documental repasa su ascenso en Hollywood y su lucha contra la adicción a las drogas, su faceta como activista para desestigmatizar la adicción, y dibuja sus últimos días y las circunstancias de su muerte. La producción incluye fotografías y vídeos inéditos relacionados con su vida familiar. Mia Perry Bowick, que habla públicamente por primera vez en “The One About Matthew Perry”, se une a su directora, Mary Robertson, para hablar sobre su nueva docuserie de Netflix acerca de la estrella de “Friends”.

Los últimos momentos que el elenco de Friends compartió en su funeral

En "The One About Matthew Perry" , una miniserie documental de tres partes que se estrenó en Netflix el martes 27 de octubre, los seres queridos del actor comparten detalles sobre su vida interior, su larga batalla contra la adicción y su muerte. Entre las revelaciones se encuentra un detalle nunca antes compartido sobre el elenco de Friends en el funeral de Perry , que tuvo lugar seis días después de su muerte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lisa Kudrow , Matt LeBlanc y David Schwimmer estuvieron presentes en el servicio, que se celebró en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles.