Matthew Perry: se estrena en Netflix documental de su ascenso y caída

Cuando se cumplen casi tres años de la muerte del actor Matthew Perry (1969-2023), conocido por interpretar a Chandler Bing en 'Friends' , Netflix estrena una serie documental sobre su trayectoria, reconstruida a partir de los testimonios de personas de su entorno más cercano. Entre ellas figura su hermana Mia Perry, que habla por primera vez abiertamente de su fallecimiento.
El documental repasa su ascenso en Hollywood y su lucha contra la adicción a las drogas, su faceta como activista para desestigmatizar la adicción, y dibuja sus últimos días y las circunstancias de su muerte. La producción incluye fotografías y vídeos inéditos relacionados con su vida familiar.
Mia Perry Bowick, que habla públicamente por primera vez en “The One About Matthew Perry”, se une a su directora, Mary Robertson, para hablar sobre su nueva docuserie de Netflix acerca de la estrella de “Friends”.
Los últimos momentos que el elenco de Friends compartió en su funeral
En "The One About Matthew Perry" , una miniserie documental de tres partes que se estrenó en Netflix el martes 27 de octubre, los seres queridos del actor comparten detalles sobre su vida interior, su larga batalla contra la adicción y su muerte.
Entre las revelaciones se encuentra un detalle nunca antes compartido sobre el elenco de Friends en el funeral de Perry , que tuvo lugar seis días después de su muerte.
Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lisa Kudrow , Matt LeBlanc y David Schwimmer estuvieron presentes en el servicio, que se celebró en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles.
En la nueva docuserie, la hermana de Perry, Mia Perry Bowick, recordó haber visto el elenco ese día. "El funeral fue muy íntimo, solo con amigos cercanos y familiares. Recuerdo estar sentada en la primera fila con nuestra familia y ver a su madre ya todos sus hermanos", compartió Mia. “Y luego entró en todo el elenco de Friends”.
"No las había visto en al menos 20 años. Y Jen Aniston fue la primera en acercarse y darme un fuerte abrazo, pero todas lo hicieron", dijo Mia. “Y luego las cinco se acercaron al ataúd tomadas de la mano y se quedaron a su alrededor, llorando”.
Tras la muerte de Perry, el elenco compartió un comunicado conjunto con la revista PEOPLE. «Estamos todos profundamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que compañeros de reparto; Éramos una familia. Hay tanto que decir, pero ahora mismo nos tomaremos un momento para llorar y asimilar esta pérdida incalculable».
El documental repasa su ascenso en Hollywood y su lucha contra la adicción a las drogas, su faceta como activista para desestigmatizar la adicción, y dibuja sus últimos días y las circunstancias de su muerte.
La producción incluye fotografías y videos inéditos relacionados con su vida familiar. Perry aparece diciendo: "Me puse extremadamente feliz cuando me hice famoso. Luego pensé: esto no arregla lo que tengo adentro".
Su hermana lo define como un vacío que no podía llenar, que lo llevó al alcohol. “Gastó siete millones de dólares para dejar de beber”.