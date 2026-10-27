Noah Wyle, elegido el hombre más sexy del mundo por la revista People

EE.UU. El actor estadounidense Noah Wyle ha sido elegido como el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista PEOPLE por "su intensidad cautivadora" y su "aspecto de galán de cine", según explica la propia revista.

El protagonista de la popular serie 'The Pitt' , de 55 años, confesó en una entrevista con la publicación al conocer el reconocimiento que "no podía creerlo".

"Pensé que era una broma; jamás imaginé que recibiría un honor así", agregó. "Afortunadamente, (su esposa) Sara, de 46 años, logró convencerlo de que, efectivamente, reunía todos los requisitos para el título", explica la revista.

"Ella cree que soy un buen tipo, y que mi forma de ser, el padre y el esposo que soy, merecen ser destacados", dijo él. "Así que pensé: 'Bueno, si tú lo dices...'", explica People.