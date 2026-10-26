¿De qué murió El Komanche? Fiscalía de Nuevo León revela principal sospecha

MONTERREY, México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó de manera preliminar sobre el hallazgo sin vida del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez , conocido en redes sociales como El Komanche . El cuerpo del creador de contenido fue localizado el domingo 25 de octubre de 2026 en un domicilio de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey. La causa oficial del fallecimiento quedó registrada como «muerte a reserva de autopsia» . De acuerdo con la información atribuida a los peritos, el hallazgo ocurrió en el patio trasero de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Paseo Bruselas y Paseo Niza. Durante la inspección inicial, el personal técnico no detectó huellas de violencia física en la escena y registró una lesión compatible con suspensión . En un primer momento, la víctima fue registrada como un hombre sin identificar, de complexión media y tez blanca, con el nombre probable de «Carlos José». Posteriormente, una persona presente en el lugar afirmó conocerlo como un reconocido creador de contenido y señaló que, en conversaciones previas, el joven le había manifestado que padecía depresión severa . El reporte de auxilio se recibió a las 19:30 horas del domingo 25 de octubree indicaba un probable suicidio. Sin embargo, las autoridades señalaron que la causa del fallecimiento estaban pendientes de los resultados de los análisis forenses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sufrió de Bullying

Ante la conmoción generada en las plataformas digitales, Byron Reyes , representante de El Komanche, expresó su dolor a través de sus historias de Instagram y reflexionó sobre el impacto de la violencia digital. En sus mensajes, el mánager instó a la comunidad virtual a tomar conciencia sobre este problema y afirmó que «el bullying a cualquier escala no es un juego». Tras difundirse la noticia, comenzaron a circular especulaciones en redes sociales a partir de fragmentos de transmisiones anteriores. Algunas publicaciones relacionaron el fallecimiento con los problemas de salud mental que Gómez había revelado públicamente, mientras que otras cuentas plantearon una supuesta intoxicación por medicamentos. Esta última versión, según el texto original, no contaba con respaldo de las autoridades. El creador de contenido había hablado públicamente sobre su salud mental en entrevistas y en un video publicado en YouTube en octubre de 2023. En ese material, relató que recibió diagnósticos de depresión y trastorno bipolar en 2014, cuando tenía 19 años, y mencionó que había atravesado crisis e internamientos psiquiátricos desde la adolescencia.

El Komanche: crónica de una muerte anunciada