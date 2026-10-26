¿De qué murió El Komanche? Fiscalía de Nuevo León revela principal sospecha

MONTERREY, México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó de manera preliminar sobre el hallazgo sin vida del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez , conocido en redes sociales como El Komanche . El cuerpo del creador de contenido fue localizado el domingo 25 de octubre de 2026 en un domicilio de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey. La causa oficial del fallecimiento quedó registrada como «muerte a reserva de autopsia» .
De acuerdo con la información atribuida a los peritos, el hallazgo ocurrió en el patio trasero de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Paseo Bruselas y Paseo Niza. Durante la inspección inicial, el personal técnico no detectó huellas de violencia física en la escena y registró una lesión compatible con suspensión .
En un primer momento, la víctima fue registrada como un hombre sin identificar, de complexión media y tez blanca, con el nombre probable de «Carlos José». Posteriormente, una persona presente en el lugar afirmó conocerlo como un reconocido creador de contenido y señaló que, en conversaciones previas, el joven le había manifestado que padecía depresión severa .
El reporte de auxilio se recibió a las 19:30 horas del domingo 25 de octubree indicaba un probable suicidio. Sin embargo, las autoridades señalaron que la causa del fallecimiento estaban pendientes de los resultados de los análisis forenses.
Sufrió de Bullying
Ante la conmoción generada en las plataformas digitales, Byron Reyes , representante de El Komanche, expresó su dolor a través de sus historias de Instagram y reflexionó sobre el impacto de la violencia digital. En sus mensajes, el mánager instó a la comunidad virtual a tomar conciencia sobre este problema y afirmó que «el bullying a cualquier escala no es un juego».
Tras difundirse la noticia, comenzaron a circular especulaciones en redes sociales a partir de fragmentos de transmisiones anteriores. Algunas publicaciones relacionaron el fallecimiento con los problemas de salud mental que Gómez había revelado públicamente, mientras que otras cuentas plantearon una supuesta intoxicación por medicamentos. Esta última versión, según el texto original, no contaba con respaldo de las autoridades.
El creador de contenido había hablado públicamente sobre su salud mental en entrevistas y en un video publicado en YouTube en octubre de 2023. En ese material, relató que recibió diagnósticos de depresión y trastorno bipolar en 2014, cuando tenía 19 años, y mencionó que había atravesado crisis e internamientos psiquiátricos desde la adolescencia.
El Komanche: crónica de una muerte anunciada
A finales de 2023, Gómez enumeró cinco padecimientos que, según explicó, le habían sido diagnosticados: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, obsesión y esquizofrenia. También contó que había intentado quitarse la vida en tres ocasiones y reconoció que suspendió sus tratamientos médicos después de alcanzar la estabilidad económica como figura pública.
Durante 2022 y 2023, El Komanche atravesó complicaciones personales y profesionales. Entre ellas, destacó una campaña de ataques en redes sociales, un proyecto fallido y un diagnóstico de trombosis que describió como grave. A estas dificultades se sumaron crisis emocionales durante un viaje por Europa y polémicas públicas que, posteriormente, atribuyó a impulsos relacionados con sus trastornos.
En 2024, el streamer reveló durante una transmisión en vivo que el creador de contenido español AuronPlay se había puesto en contacto con su familia para conocer su estado de salud. Según su relato, también le ofreció la posibilidad de participar en los Squid Craft Games 3 si lograba recuperarse plenamente.
Sin embargo, los últimos meses de su vida estuvieron marcados por nuevas controversias en las plataformas digitales. Tras ser suspendido de Twitch en noviembre de 2025, luego de un altercado durante los Squid Craft Games 4, Gómez anunció en enero de 2026 que se retiraría definitivamente de esa plataforma. En ese momento, señaló que continuaría creando contenido para YouTube, TikTok y Kick.
La situación se complicó a finales de septiembre de 2026, cuando varios creadores de contenido formularon señalamientos por presunto acoso en su contra. A raíz de estas acusaciones, El Komanche enfrentó críticas en redes sociales y, según la información del texto original, la cancelación de acuerdos comerciales, la pérdida de patrocinios y un aumento de sus deudas económicas.
En las semanas previas a su muerte, sus dificultades financieras y la atención pública en torno a las controversias fueron algunos de los aspectos comentados por sus seguidores. Estos también relacionaron sus preocupaciones económicas con publicaciones recientes en las que el streamer manifestó atravesar problemas monetarios.
El 19 de octubre de 2026, seis días antes de ser hallado sin vida en Monterrey, el creador de contenido publicó un mensaje en su cuenta de X, @Komanch: «Los días simplemente no mejoran». Después de difundirse la noticia de su caída, la publicación superó los dos millones de visualizaciones.