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Fallece a los 30 años el streamer salvadoreño Komanche

El streamer salvadoreño Komanche falleció a los 30 años en México. Su representante confirmó la noticia; se desconocen las causas de su muerte.

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 07:07 -
  • Agencia EFE
Fallece a los 30 años el streamer salvadoreño Komanche

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, falleció a los 30 años en México, según confirmó su representante en Instagram, quien citó a la familia del creador de contenido como fuente de la información.

El streamer, que tenía cerca de medio millón de seguidores en YouTube y 881.000 en Instagram, fue encontrado muerto en una vivienda de Monterrey, México. Por el momento, se desconocen las causas de su caída.

El representante del creador, Byron Reyes, aseguró en su perfil de Instagram que el joven tenía varios proyectos en marcha y que "siempre quería a su país de manera increíble". También escribió: "El 'bullying' a cualquier escala no es un juego", sin que el texto aporte información que permita establecer una relación entre ese mensaje y las circunstancias de la muerte.

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"Lograste lo que ningún salvadoreño ha conseguido en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman, los que en serio te conocíamos sabemos la increíble persona que eras", señaló Reyes en su mensaje de despedida.

Komanche era conocido por participar en eventos en línea en español y por organizar los 'Squid Craft Games', una competición de Minecraft en la que también participaban los creadores de contenido AuronPlay y El Rubius. El evento estuvo inspirado en la serie 'El juego del calamar' y tuvo gran repercusión en la plataforma Twitch.

Gómez iba a participar en 'La Velada del Año 6', organizada por Ibai Llanos, pero su combate fue cancelado después de que él mismo revelara la información antes de tiempo, incumpliendo un acuerdo de confidencialidad, según recogen varios medios.

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Agencia EFE
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