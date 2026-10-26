Fallece a los 30 años el streamer salvadoreño Komanche

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, falleció a los 30 años en México, según confirmó su representante en Instagram, quien citó a la familia del creador de contenido como fuente de la información.

El streamer, que tenía cerca de medio millón de seguidores en YouTube y 881.000 en Instagram, fue encontrado muerto en una vivienda de Monterrey, México. Por el momento, se desconocen las causas de su caída.

El representante del creador, Byron Reyes, aseguró en su perfil de Instagram que el joven tenía varios proyectos en marcha y que "siempre quería a su país de manera increíble". También escribió: "El 'bullying' a cualquier escala no es un juego", sin que el texto aporte información que permita establecer una relación entre ese mensaje y las circunstancias de la muerte.