El íntimo viaje del “Seco” sacude a San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. La noche del sábado 24 de octubre quedará grabada en la memoria de miles de sampedranos que abarrotaron el Estadio Francisco Morazán. Tras una larga espera en tierras catrachas, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona regresó a San Pedro Sula con su gira mundial “Lo que el seco no dijo” y ofreció un espectáculo de primer nivel, presentado por BAC Honduras y producido por las empresas e3live, En Vivo Producciones, EMPRO y Show Business.

Organización, ingresos y seguridad preventiva.

Desde tempranas horas de la tarde, las inmediaciones del recinto deportivo comenzaron a llenarse de asistentes expectantes. El ingreso de las millas de espectadores se desarrolló de manera ordenada, favorecido por la apertura anticipada de los portones. El perímetro del Estadio Morazán contó con un despliegue preventivo de seguridad, filtros de revisión en los accesos y una lista de restricciones orientadas para garantizar el orden durante la velada. Además, inspectores de Protección al Consumidor estuvieron presentes de manera preventiva para orientar a los asistentes y velar por el cumplimiento de sus derechos, con el objetivo de contribuir a una experiencia satisfactoria desde el ingreso al recinto.

Un escenario hecho poesía visual

El despliegue visual de la noche no buscó deslumbrar con fuegos artificiales, esos brillaron hasta el final, sino envolver al público en una atmósfera profundamente teatral. El escenario se transformó en una nostálgica estación de tren, el espacio idóneo para que las historias de su disco Seco cobraran vida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con una estética que evocaba el cabaret clásico y elementos urbanos cargados de simbolismo —como el icónico taxi amarillo estacionados sobre las tablas—, la escenografía logró reducir visualmente las dimensiones del Morazán y convertirlo en un rincón cercano, íntimo y sin filtros. La precisión técnica compatible con un papel crucial. En el apartado sonoro, el concierto destacó por la claridad del audio, que permitió apreciar los arreglos de cuerda, los sutiles acordes del piano y la inconfundible voz rasgada de Arjona, incluso desde las últimas gradas del estadio. El sonido se complementó con un diseño dinámico de iluminación. Las luces alternaban entre tonos cálidos y claroscuros durante los momentos más teatrales, para luego dar paso a destellos intensos que acompañaban los compases de la banda y potenciaban el dramatismo de cada verso.

Complicidad y euforia sampedrana

El viaje musical comenzó tras una elegante introducción instrumental acompañada por una bailarina. El silencio se rompió con la interpretación de “Gritas”, que dio paso a una conexión sostenida entre el artista y el público sampedrano. Uno de los momentos más destacados de la noche llegó cuando Arjona interpretó canciones emblemáticas de su repertorio, como “Señora de las cuatro décadas”, “Cuándo” e “Historia de taxi”. Las interpretaciones provocaron coros multitudinarios que resonaron por todo el recinto. El cierre del espectáculo no pudo ser mejor, “Fuiste tú”, “Minutos” y "Mujeres", fueron el broche de oro. Entre anécdotas sobre su infancia, risas compartidas e interacciones directas con fanáticos que sostenían pancartas desde las primeras filas, el guatemalteco reafirmó el vínculo que mantiene con el público hondureño. Al final, sin más artificios que su guitarra, sus letras y una puesta en escena cuidadosamente elaborada, el “Seco” dejó claro en San Pedro Sula que las mejores historias son aquellas que se cantan con el alma al desnudo.