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El íntimo viaje del “Seco” sacude a San Pedro Sula

Ricardo Arjona regresó a San Pedro Sula con su gira “Lo que el seco no dijo”, en una noche de música y puesta en escena teatral.

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 08:26 -
  • Cinthya Ortíz
El íntimo viaje del “Seco” sacude a San Pedro Sula

Entre anécdotas sobre su infancia, risas compartidas e interacciones directas con fanáticos, Ricardo Arjona reafirmó el vínculo que mantiene con el público hondureño.

 Foto Yoseph Amaya

San Pedro Sula, Honduras. La noche del sábado 24 de octubre quedará grabada en la memoria de miles de sampedranos que abarrotaron el Estadio Francisco Morazán. Tras una larga espera en tierras catrachas, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona regresó a San Pedro Sula con su gira mundial “Lo que el seco no dijo” y ofreció un espectáculo de primer nivel, presentado por BAC Honduras y producido por las empresas e3live, En Vivo Producciones, EMPRO y Show Business.

Organización, ingresos y seguridad preventiva.

Desde tempranas horas de la tarde, las inmediaciones del recinto deportivo comenzaron a llenarse de asistentes expectantes. El ingreso de las millas de espectadores se desarrolló de manera ordenada, favorecido por la apertura anticipada de los portones. El perímetro del Estadio Morazán contó con un despliegue preventivo de seguridad, filtros de revisión en los accesos y una lista de restricciones orientadas para garantizar el orden durante la velada.

Además, inspectores de Protección al Consumidor estuvieron presentes de manera preventiva para orientar a los asistentes y velar por el cumplimiento de sus derechos, con el objetivo de contribuir a una experiencia satisfactoria desde el ingreso al recinto.

Los fanáticos de Arjona que compraron boletos en butaca llegaron temprano al Morazán para asegurar un buen lugar para ver el espectáculo.

Los fanáticos de Arjona que compraron boletos en butaca llegaron temprano al Morazán para asegurar un buen lugar para ver el espectáculo.

 (Foto Yoseph Amaya)

Un escenario hecho poesía visual

El despliegue visual de la noche no buscó deslumbrar con fuegos artificiales, esos brillaron hasta el final, sino envolver al público en una atmósfera profundamente teatral. El escenario se transformó en una nostálgica estación de tren, el espacio idóneo para que las historias de su disco Seco cobraran vida.

Con una estética que evocaba el cabaret clásico y elementos urbanos cargados de simbolismo —como el icónico taxi amarillo estacionados sobre las tablas—, la escenografía logró reducir visualmente las dimensiones del Morazán y convertirlo en un rincón cercano, íntimo y sin filtros.

La precisión técnica compatible con un papel crucial. En el apartado sonoro, el concierto destacó por la claridad del audio, que permitió apreciar los arreglos de cuerda, los sutiles acordes del piano y la inconfundible voz rasgada de Arjona, incluso desde las últimas gradas del estadio.

El sonido se complementó con un diseño dinámico de iluminación. Las luces alternaban entre tonos cálidos y claroscuros durante los momentos más teatrales, para luego dar paso a destellos intensos que acompañaban los compases de la banda y potenciaban el dramatismo de cada verso.

La escenografía, las imágenes y luces fueron el marco innovador para contar las historias del cantautor guatemalteco.

La escenografía, las imágenes y luces fueron el marco innovador para contar las historias del cantautor guatemalteco.

 (Foto Yoseph Amaya)

Complicidad y euforia sampedrana

El viaje musical comenzó tras una elegante introducción instrumental acompañada por una bailarina. El silencio se rompió con la interpretación de “Gritas”, que dio paso a una conexión sostenida entre el artista y el público sampedrano.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó cuando Arjona interpretó canciones emblemáticas de su repertorio, como “Señora de las cuatro décadas”, “Cuándo” e “Historia de taxi”. Las interpretaciones provocaron coros multitudinarios que resonaron por todo el recinto. El cierre del espectáculo no pudo ser mejor, “Fuiste tú”, “Minutos” y "Mujeres", fueron el broche de oro.

Entre anécdotas sobre su infancia, risas compartidas e interacciones directas con fanáticos que sostenían pancartas desde las primeras filas, el guatemalteco reafirmó el vínculo que mantiene con el público hondureño.

Al final, sin más artificios que su guitarra, sus letras y una puesta en escena cuidadosamente elaborada, el “Seco” dejó claro en San Pedro Sula que las mejores historias son aquellas que se cantan con el alma al desnudo.

Los fieles seguidores de Arjona no sólo llenaron las localidades, fueron también protagonistas por su complicidad y conexión con el artista.

Los fieles seguidores de Arjona no sólo llenaron las localidades, fueron también protagonistas por su complicidad y conexión con el artista.

 (Foto Yoseph Amaya)

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* Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.

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Cinthya Ortíz
Cinthya Ortíz
cinthya.ortiz@revistasopsa.hn

Editora de la sección Soft News, impreso y digital, de diario La Prensa. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada de la Universidad de San Pedro Sula, con experiencia en la edición de revistas.

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