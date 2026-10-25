¿En qué consiste el acuerdo entre médicos y Gobierno para suspender paro en Honduras?

Tegucigalpa. Los médicos del sector público de Honduras anunciaron el sábado la suspensión del paro de labores que iniciaron el pasado 7 de septiembre, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para instalar una mesa técnica que permita resolver los atrasos en el pago de salarios. El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Héctor Carranza, dijo a periodistas que el acuerdo se alcanzó la noche del viernes y que los médicos se reincorporarán a sus puestos de trabajo el próximo lunes.

“Se acordó suspender las asambleas informativas (paro de labores) e iniciar la mesa técnica ampliada a partir del lunes para resolver el problema de los pagos, que es el punto más álgido que nos ha tenido en este conflicto”, explicó Carranza. La suspensión del paro se anunció después de que el Gobierno del presidente Nasry 'Tito' Asfura aceptara el viernes una propuesta del Colegio Médico de Honduras para incorporar a más instituciones a las negociaciones y agilizar la revisión de los expedientes de más de 500 profesionales de la salud afectados por los atrasos salariales.