Paro de médicos provoca la suspensión de más de 50,000 consultas y 1,000 cirugías

Tegucigalpa, Honduras. Más de 50,000 consultas externas y al menos 1,000 cirugías se han dejado de realizar en el Hospital Escuela y el Hospital General San Felipe de la capital debido a las asambleas informativas que mantienen los médicos del sistema de salud público. Ayer jueves 22 de octubre, las medidas de presión cumplieron 46 días, mientras miles de pacientes continúan a la espera de atención médica, revisión de exámenes y procedimientos quirúrgicos que no han podido realizarse en los principales centros asistenciales a nivel nacional.

El impacto de la suspensión de los servicios se refleja en las cifras de los principales centros asistenciales del Distrito Central. Darío Zúniga, director del Hospital Escuela, informó que entre 25,000 y 30,000 pacientes han dejado de recibir atención en consulta externa durante el conflicto. A esta situación se suma la mora quirúrgica, que, de acuerdo con el director del principal centro asistencial, es de alrededor de 400 pacientes que no han sido operados durante el último mes y se han incorporado a la lista de espera para una intervención. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estamos hablando de que semanalmente son unas 100 personas las que están entrando en mora; estamos hablando de que andamos en unas 400 personas que se dejaron de operar en el último mes", dijo Zúniga. En el Hospital San Felipe, el panorama también afecta a cientos de personas cada día. Su director, Edwin Cruz, indicó que aproximadamente 500 pacientes dejan de ser atendidos diariamente en consulta externa.

Es decir, en los 46 días de asambleas, aproximadamente 23,000 hondureños no han logrado acceder a la consulta externa del hospital. En el área quirúrgica, el centro asistencial ha dejado de operar a un promedio de 600 pacientes, lo que incrementa las dificultades para quienes necesitan una intervención y dependen de los servicios públicos de salud. "Lamentablemente en cirugía general y sus especialidades no se ha operado; estamos hablando de un promedio de 100 y 120 pacientes semanales y en seis semanas hemos dejado de operar a unos 600 pacientes", estimó el director del San Felipe.

Las suspensiones obligan a los pacientes a prolongar la espera por sus consultas y procedimientos. Algunos han manifestado su preocupación por los exámenes pendientes de revisión y la posibilidad de tener que repetir pruebas diagnósticas debido al tiempo transcurrido. Otros han tenido que recurrir a centros privados para realizarse estudios que no están disponibles en los hospitales públicos, lo que representa un gasto adicional para las familias. Ante la prolongación del conflicto, el Colegio Médico de Honduras (CMH) solicitó al Gobierno la instalación de una mesa técnica ampliada para resolver los reclamos pendientes y avanzar hacia la suspensión de las asambleas informativas. Tras una reunión que se extendió durante varias horas, el presidente del CMH, Samuel Santos, señaló que hay 727 médicos con pagos pendientes y propuso tomar esa cifra como punto de partida para encontrar una solución inmediata. La mesa ampliada permitiría abordar de manera coordinada las obligaciones salariales y administrativas que mantienen enfrentadas a las autoridades sanitarias y al gremio médico.

Instalar mesa de trabajo

El gremio se mantiene a la espera de que el Ejecutivo lo convoque para instalar la nueva mesa técnica. Con estas gestiones se espera agilizar los pagos y alcanzar acuerdos que permitan suspender las asambleas informativas y normalizar la atención en los hospitales, posiblemente la próxima semana. En la reunión participó el subsecretario de Salud, José Miguel Castillo, quien se comprometió a trasladar la solicitud a las autoridades gubernamentales. Castillo aseguró que las gestiones para efectuar los pagos continuarán y estimó concluir con el pago de todos los médicos posiblemente para este viernes 23 de octubre.