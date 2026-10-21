Médicos exigen pagos de salario para reanudar consultas externas en hospitales públicos

Tegucigalpa, Honduras. Las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras (CMH) continuarán a nivel nacional, pese al acercamiento alcanzado con las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) para buscar una solución al atraso en el pago de salarios.

Durante una reunión en la que participó el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, el gremio propuso ampliar las mesas técnicas encargadas de revisar los expedientes de los médicos afectados, con el propósito de acelerar los trámites y resolver el conflicto que mantiene suspendidas las consultas externas en hospitales públicos y afecta la atención en los centros de salud.

Samuel Santos, presidente del Colegio Médico, explicó que ambas partes acordaron tomar como referencia los expedientes de 727 profesionales, pero advirtió que una mesa integrada por cuatro o cinco personas no tiene capacidad para resolver los casos con la rapidez necesaria.

Por ello, planteó conformar entre 10 y 15 equipos de trabajo, con representantes de distintas instituciones, para revisar los expedientes y obtener resultados en un plazo de 24 a 48 horas.

“Si montamos aquí 15 mesas con técnicos de la Secretaría de Finanzas, de Servicio Civil, del Ministerio del Trabajo, Casa Presidencial y Secretaría de Salud, entonces podemos salir adelante”, expresó Santos.

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Sin embargo, el dirigente dejó claro que la propuesta no implica suspender las asambleas informativas. La decisión de mantener las medidas de presión fue respaldada por unanimidad por el gremio, que exige el pago de los salarios pendientes antes de reanudar las atenciones.

Por su parte, el viceministro Castillo informó que trasladará la propuesta a las autoridades de las instituciones involucradas para evaluar su implementación. El funcionario había solicitado a los médicos suspender temporalmente las asambleas y establecer un plazo para resolver los casos documentados, pero el gremio rechazó esa posibilidad.

Castillo aseguró que las autoridades continúan trabajando para agilizar los pagos y confió en que esta semana se produzcan avances. “Yo creo que ya para el viernes podríamos tener ya buenas noticias”, manifestó.

Según el funcionario, hasta el martes había 158 médicos contratados con pagos pendientes. A ellos se suman 365 profesionales bajo la modalidad de interinato, a quienes se les adeudan nueve meses de trabajo, aunque ya comenzaron a recibir abonos parciales.

Mientras se busca una salida al conflicto, las consultas externas en los hospitales públicos y las atenciones afectadas en los centros de salud continuarán suspendidas, según la postura expresada por el Colegio Médico.