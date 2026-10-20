Pacientes resienten las asambleas médicas y pagan el precio de la falta de consultas

San Pedro Sula, Honduras. Los pacientes resienten las consecuencias de las asambleas informativas que mantienen los médicos en diferentes centros asistenciales del país. En el centro de salud Miguel Paz Barahona, en San Pedro Sula, varias personas se han encontrado con dificultades para recibir atención médica, lo que representa una preocupación adicional para quienes deben trasladarse desde otros municipios y asumir gastos de transporte. Una madre acudió al establecimiento para llevar a su hijo al área de odontología, donde buscaba que le extrajeran un diente. También esperaba que su hija recibiera atención en consulta externa; sin embargo, lamentó que le informaran que no había consultas disponibles. La situación se suma a las dificultades de otros pacientes que llegan a los centros de salud en busca de atención y se encuentran con servicios limitados debido a las asambleas informativas del personal médico.

Una semana con fiebre y sin conseguir atención

Otro caso es el de María Castro, quien asegura que lleva una semana con fiebre alta y resfriado, pero no ha logrado conseguir atención médica debido a las asambleas informativas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según relató, los médicos le explicaron que su resfriado no era considerado una emergencia. Sin embargo, la falta de atención la mantiene preocupada, especialmente porque necesita recuperarse y no ha podido acceder a una consulta como esperaba.

A esta dificultad se suma el gasto que representa trasladarse desde Choloma hasta San Pedro Sula para buscar atención médica. “Si yo tuviera dinero, fuera a una clínica privada, pero no lo tengo”, manifestó Castro, al lamentar que sus posibilidades económicas limitan sus alternativas para recibir atención. Su testimonio refleja la preocupación de pacientes que dependen de los servicios públicos de salud y que, ante las limitaciones en las consultas, deben decidir si esperan a que se normalice la atención o buscan otras opciones que no siempre pueden costear.

Médicos cumplen 43 días de asambleas

Mientras los pacientes expresan su preocupación por las dificultades para recibir atención, los médicos del Hospital Mario Catarino Rivas cumplen alrededor de 43 días de asambleas informativas para exigir el pago de salarios atrasados. El doctor Harold Tábora, representante del gremio médico en el centro asistencial, afirmó que unos 700 profesionales de la salud a nivel nacional continúan pendientes de recibir sus salarios. En el hospital sampedrano, alrededor de 70 médicos que trabajaron bajo la modalidad de interinato seguirían afectados por la falta de pago.

El representante explicó que el movimiento comenzó con entre 1,200 y 1,600 médicos con salarios pendientes, una cifra que habría disminuido conforme se realizaron algunas cancelaciones. Sin embargo, el gremio mantiene su exigencia de que se pague la totalidad de la deuda antes de poner fin a las asambleas.

“Continuamos hasta que se pague la totalidad de todos los médicos”, expresó.

Mantienen atención a pacientes prioritarios

Durante las asambleas informativas, el personal médico continúa atendiendo a pacientes hospitalizados y a quienes llegan a los servicios de emergencia, según explicó el representante. Añadió que se mantienen las visitas médicas, los exámenes de laboratorio, la administración de medicamentos y los procedimientos requeridos por los pacientes ingresados. También indicó que se procura brindar atención a personas con enfermedades crónicas, entre ellas pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedad renal y anemia, así como a pacientes oncológicos que necesitan sus recetas médicas. No obstante, los testimonios de usuarios del centro de salud Miguel Paz Barahona evidencian las dificultades que algunos pacientes enfrentan para acceder a consultas y otros servicios durante las asambleas informativas.