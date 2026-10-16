¿Qué es el Plan de Estado Abierto que Honduras construye con participación ciudadana?

San Pedro Sula. La Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH), con el acompañamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), desarrolla jornadas de sensibilización para preparar la cocreación del VI Plan de Acción de Estado Abierto Honduras.
La actividad se llevo a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés. El proceso busca identificar desafíos, necesidades y oportunidades en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, mediante espacios de diálogo con representantes de diferentes sectores del país.
En las jornadas participan representantes de instituciones públicas, sociedad civil, academia y empresa privada, quienes conocen los principios del Gobierno Abierto y las etapas previstas para construir el nuevo plan de acción.
Durante los encuentros, los participantes analizan nueve áreas prioritarias: anticorrupción e integridad, espacio cívico, clima y medio ambiente, gobernanza digital, apertura fiscal, inclusión, justicia, participación pública y derecho de acceso a la información.
La actividad es acompañada por el Pleno de Comisionados del IAIP, integrado por el comisionado presidente, Hermes Moncada; la comisionada Lucy Hernández y el comisionado Miguel Ángel Berríos. El instituto ejerce actualmente la Secretaría Técnica de la AGAH.
También participan representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), organizaciones de sociedad civil y otros sectores.
Una etapa previa a los compromisos
Las autoridades aclararon que las prioridades identificadas durante estas jornadas son exploratorias y todavía no constituyen compromisos oficiales del VI Plan de Acción. Los aportes serán sistematizados junto con los resultados de otros encuentros sectoriales y territoriales.
Posteriormente, el proceso avanzará hacia la consulta oficial, la cocreación y definición de compromisos, la socialización, la retroalimentación y la implementación abierta. Las actividades también se desarrollaron en Danlí y La Ceiba.
La AGAH invitó a la ciudadanía, las organizaciones sociales, las instituciones públicas y los demás sectores interesados a participar en las próximas jornadas, cuyas fechas, lugares y mecanismos de inscripción se divulgarán mediante los canales oficiales.
El proceso cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de la Unión Europea.
La iniciativa busca ampliar la participación de distintos sectores y territorios en la identificación de prioridades que contribuyan a fortalecer la transparencia, el acceso a la información pública y la colaboración entre ciudadanía e instituciones.