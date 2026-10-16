¿Qué es el Plan de Estado Abierto que Honduras construye con participación ciudadana?

San Pedro Sula. La Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH), con el acompañamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), desarrolla jornadas de sensibilización para preparar la cocreación del VI Plan de Acción de Estado Abierto Honduras. La actividad se llevo a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés. El proceso busca identificar desafíos, necesidades y oportunidades en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, mediante espacios de diálogo con representantes de diferentes sectores del país. En las jornadas participan representantes de instituciones públicas, sociedad civil, academia y empresa privada, quienes conocen los principios del Gobierno Abierto y las etapas previstas para construir el nuevo plan de acción.

Durante los encuentros, los participantes analizan nueve áreas prioritarias: anticorrupción e integridad, espacio cívico, clima y medio ambiente, gobernanza digital, apertura fiscal, inclusión, justicia, participación pública y derecho de acceso a la información. La actividad es acompañada por el Pleno de Comisionados del IAIP, integrado por el comisionado presidente, Hermes Moncada; la comisionada Lucy Hernández y el comisionado Miguel Ángel Berríos. El instituto ejerce actualmente la Secretaría Técnica de la AGAH. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

También participan representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), organizaciones de sociedad civil y otros sectores.

Una etapa previa a los compromisos

Las autoridades aclararon que las prioridades identificadas durante estas jornadas son exploratorias y todavía no constituyen compromisos oficiales del VI Plan de Acción. Los aportes serán sistematizados junto con los resultados de otros encuentros sectoriales y territoriales.

Posteriormente, el proceso avanzará hacia la consulta oficial, la cocreación y definición de compromisos, la socialización, la retroalimentación y la implementación abierta. Las actividades también se desarrollaron en Danlí y La Ceiba. La AGAH invitó a la ciudadanía, las organizaciones sociales, las instituciones públicas y los demás sectores interesados a participar en las próximas jornadas, cuyas fechas, lugares y mecanismos de inscripción se divulgarán mediante los canales oficiales.