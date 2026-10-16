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¿Qué es el Plan de Estado Abierto que Honduras construye con participación ciudadana?

La Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH) reúne a sector público, sociedad civil, academia y empresa privada para definir prioridades

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 12:16 -
  • Eunice Martínez
¿Qué es el Plan de Estado Abierto que Honduras construye con participación ciudadana?

Representantes del sector público, sociedad civil, academia y empresa privada participan en el análisis de prioridades para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en Honduras.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula. La Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH), con el acompañamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), desarrolla jornadas de sensibilización para preparar la cocreación del VI Plan de Acción de Estado Abierto Honduras.

La actividad se llevo a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés. El proceso busca identificar desafíos, necesidades y oportunidades en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, mediante espacios de diálogo con representantes de diferentes sectores del país.

En las jornadas participan representantes de instituciones públicas, sociedad civil, academia y empresa privada, quienes conocen los principios del Gobierno Abierto y las etapas previstas para construir el nuevo plan de acción.

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Durante los encuentros, los participantes analizan nueve áreas prioritarias: anticorrupción e integridad, espacio cívico, clima y medio ambiente, gobernanza digital, apertura fiscal, inclusión, justicia, participación pública y derecho de acceso a la información.

La actividad es acompañada por el Pleno de Comisionados del IAIP, integrado por el comisionado presidente, Hermes Moncada; la comisionada Lucy Hernández y el comisionado Miguel Ángel Berríos. El instituto ejerce actualmente la Secretaría Técnica de la AGAH.

El Pleno de Comisionados del IAIP, integrado por Hermes Moncada, Lucy Hernández y Miguel Ángel Berríos, participa en las jornadas de sensibilización para preparar el VI Plan de Acción de Estado Abierto Honduras.

El Pleno de Comisionados del IAIP, integrado por Hermes Moncada, Lucy Hernández y Miguel Ángel Berríos, participa en las jornadas de sensibilización para preparar el VI Plan de Acción de Estado Abierto Honduras.

 (Foto: LA PRENSA)

También participan representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), organizaciones de sociedad civil y otros sectores.

Una etapa previa a los compromisos

Las autoridades aclararon que las prioridades identificadas durante estas jornadas son exploratorias y todavía no constituyen compromisos oficiales del VI Plan de Acción. Los aportes serán sistematizados junto con los resultados de otros encuentros sectoriales y territoriales.

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Posteriormente, el proceso avanzará hacia la consulta oficial, la cocreación y definición de compromisos, la socialización, la retroalimentación y la implementación abierta. Las actividades también se desarrollaron en Danlí y La Ceiba.

La AGAH invitó a la ciudadanía, las organizaciones sociales, las instituciones públicas y los demás sectores interesados a participar en las próximas jornadas, cuyas fechas, lugares y mecanismos de inscripción se divulgarán mediante los canales oficiales.

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El proceso cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de la Unión Europea.

La iniciativa busca ampliar la participación de distintos sectores y territorios en la identificación de prioridades que contribuyan a fortalecer la transparencia, el acceso a la información pública y la colaboración entre ciudadanía e instituciones.

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Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

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