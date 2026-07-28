Congreso formaliza alianza para implementar el modelo de parlamento abierto

Tegucigalpa.

El Congreso Nacional suscribió este martes la Carta de Entendimiento de Cooperación Interinstitucional, instrumento con el cual se incorpora formalmente a la Alianza para el Gobierno Abierto en Honduras (Agah). La iniciativa busca establecer mecanismos de colaboración orientados a consolidar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la integridad financiera y el fomento de la participación ciudadana en las labores legislativas.

​El convenio interinstitucional fue firmado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, junto a la representante del Comité Directivo de la Agah y miembro del Foro Social de la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Emma Velásquez, contando además con la participación del representante de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) para América Latina, José Antonio García, en calidad de testigo de honor. ​El acuerdo marco define la asistencia técnica requerida para la creación, ejecución y evaluación de un plan de acción sistemático en el parlamento. ​“Hoy no estamos iniciando un proceso. Hoy estamos consolidando un proceso que iniciamos hace seis meses, de abrir este Congreso, de abrirle las puertas a los sectores, a la sociedad civil, al pueblo hondureño y de querer eficientar, rendir cuentas y transparentar la función legislativa”, expresó Zambrano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse