Comisión de Asuntos Electorales prepara el primer paquete de reformas a la Ley Electoral

Tegucigalpa

El Congreso Nacional iniciará en los próximos días la discusión del primer paquete de reformas electorales elaborado y entregado la semana pasada por un grupo de expertos y exautoridades de los organismos de elecciones.

La propuesta integral abarca más de 70 modificaciones legales y unos 10 nuevos artículos dirigidos a optimizar los procesos de votación y el funcionamiento institucional en el país, las cuales serán enviadas para su debate parlamentario de manera escalonada en varios bloques estratégicos.

​La metodología de separación por etapas busca agilizar la aprobación de los temas que ya cuentan con el respaldo de las distintas bancadas en la cámara legislativa. "Yo diría que la próxima semana podría presentarse el primer paquete de reformas electorales, sobre todo de la estructura y funcionamiento de los órganos, CNE y TJE, para que no se repita la elección pasada", expresó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.

​El primer bloque se centrará en reestructurar la toma de decisiones internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para prevenir parálisis administrativas o ausencias de quórum. "Estas reformas son para ponerle fin a la palabra unanimidad y que las resoluciones sean por mayoría simple; no hay que poner una camisa de fuerza a los consejeros y magistrados", afirmó Rivera Callejas.

​La iniciativa contempla sanciones estrictas para los funcionarios que abandonen sus labores o entorpezcan el desarrollo de los debates institucionales.

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​"Para que el bloqueo institucional de un magistrado o consejero que no quiera ir tenga penalidades severas, que el quórum no sea todos, que el quórum solamente sean dos y que el funcionamiento de los suplentes sea estar en la sesión con voz, pero sin voto", señaló el diputado.

​La estrategia legislativa dividirá el paquete total de más de 70 artículos en al menos tres entregas para priorizar los temas donde existe consenso político inmediato.

"Primero vamos a enviar las reformas que tenemos consenso, donde podemos conseguir más de 86 votos, donde estamos seguros de que no se van a oponer y que hay mayoría calificada", reiteró el parlamentario. En relación con la conformación de las Juntas Receptoras de Votos, la comisión analiza una fórmula mixta frente a la recomendación de ciudadanización total planteada por los expertos.​

"Ellos sí quieren que sea total la ciudadanización, nosotros consideramos que más bien sí debe existir la participación de los partidos políticos mayoritarios y que los secretarios de las juntas receptoras de votos sean de la academia, universidad, colegios o iglesias", explicó Rivera Callejas.

Respecto a la eventual implementación de una segunda vuelta electoral en el sistema hondureño, los consensos se mantienen distantes de alcanzar la mayoría calificada requerida.

​"Es extremadamente difícil la segunda vuelta; creería que en estos momentos no se tienen los 86 votos para la segunda vuelta, sin embargo, no la puedo descartar porque el diálogo es parte de estas reformas", concluyó Rivera Callejas.

Durante el proceso de las reformas electorales se conocerá la verdadera voluntad política de las diferentes bancadas, y conocer quiénes quieren transparencia y legitimidad para las próximas elecciones.