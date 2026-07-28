Honduras accede de nuevo a fondos de EE UU por $40 millones para la merienda escolar

Tegucigalpa

La Secretaría de Desarrollo Social firmó un convenio con la organización Partners of Americas que permitirá a Honduras acceder nuevamente a fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), por un monto de 40 millones de dólares para fortalecer el Programa Nacional de Alimentación Escolar.

“Hemos firmado una carta de entendimiento para unos fondos que vienen a fortalecer la alimentación escolar en los departamentos de la Paz e Intibucá. Son más de 40 millones de dólares que Estados Unidos está apoyándonos y se van a invertir en seis años”, informó Fátima Juárez, secretaria de Desarrollo Social.

El acuerdo fue firmado por la ministra Juárez y Roger Sánchez Oneill, director de Partners of Americas, en el marco del programa de Alimentos Mcgovern-Dole, como muestra de la confianza en la nueva administración de Sedesol y el respaldo internacional hacia el gobierno del presidente Nasry Asfura.

El convenio permitirá a Honduras acceder nuevamente a más de 1,000 millones de lempiras que serán ejecutados durante seis años, para beneficiar a más de 96 mil niños y niñas de prebásica hasta noveno grado, en unas dos mil escuelas públicas en las comunidades más remotas de la zona occidental del país.