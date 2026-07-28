Empresario es ultimado a balazos en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

De acuerdo con información de la Policía Nacional , la víctima se encontraba en el establecimiento cuando una camioneta llegó al lugar.

Un empresario identificado como José Grevi Sabillón Giménez , de 45 años, fue asesinado a balazos la mañana de este martes mientras desayunaba en un café, ubicado en una gasolinera , en el barrio Zaragoza de Siguatepeque, Comayagua.

Del vehículo se bajaron dos hombres armados que le dispararon en múltiples ocasiones y luego huyeron de la escena del crimen.

Tras el ataque, equipos de emergencia y agentes policiales acudieron al sitio; sin embargo, el empresario ya no presentaba signos vitales.

La escena fue acordonada para que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes y el levantamiento cadavérico.

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Las investigaciones iniciales revelan que Sabillón Giménez ya había sido víctima de un atentado meses atrás en su negocio, ubicado en el barrio San Juan de Siguatepeque, del cual logró sobrevivir.

Ese antecedente forma parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que una de las principales hipótesis que se maneja apunta a posibles enemistades personales como móvil del crimen.

No obstante, las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables del asesinato.