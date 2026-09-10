Honduras avanza en la creación del Sexto Plan de Acción de Gobierno Abierto

La Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia (SEP) participó en una jornada de sensibilización sobre Gobierno Abierto, como parte de la primera etapa para la construcción del Sexto Plan de Acción de Gobierno Abierto de Honduras (6.º PAGAH). La actividad reunió a representantes de la SEP y de diferentes instituciones del Gobierno, quienes conocieron los principios y objetivos que orientan la iniciativa de Gobierno Abierto en el país.

Durante el encuentro también se desarrolló un espacio de diálogo en el que los participantes expusieron las principales oportunidades, retos y prioridades que enfrenta el sector público de cara a la elaboración del próximo plan de acción. La jornada fue impulsada por la Alianza para el Gobierno Abierto Honduras (AGAH), mediante su Comité Directivo y Secretaría Técnica, con el objetivo de promover una mayor participación de las instituciones estatales en el proceso de construcción del 6.º PAGAH.