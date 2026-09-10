Honduras avanza en la creación del Sexto Plan de Acción de Gobierno Abierto

La Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia (SEP) participó en una jornada de sensibilización sobre Gobierno Abierto, como parte de la primera etapa para la construcción del Sexto Plan de Acción de Gobierno Abierto de Honduras (6.º PAGAH).
La actividad reunió a representantes de la SEP y de diferentes instituciones del Gobierno, quienes conocieron los principios y objetivos que orientan la iniciativa de Gobierno Abierto en el país.
Durante el encuentro también se desarrolló un espacio de diálogo en el que los participantes expusieron las principales oportunidades, retos y prioridades que enfrenta el sector público de cara a la elaboración del próximo plan de acción.
La jornada fue impulsada por la Alianza para el Gobierno Abierto Honduras (AGAH), mediante su Comité Directivo y Secretaría Técnica, con el objetivo de promover una mayor participación de las instituciones estatales en el proceso de construcción del 6.º PAGAH.
El espacio permitió además compartir experiencias y propuestas entre funcionarios de distintas dependencias gubernamentales, con el propósito de identificar acciones que puedan ser incorporadas al nuevo plan.
Entre los temas abordados destacaron el fortalecimiento de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, así como la necesidad de ampliar los mecanismos de colaboración entre las instituciones públicas y la sociedad.
La iniciativa busca que el próximo Plan de Acción de Gobierno Abierto sea resultado de un proceso participativo, en el que se tomen en cuenta las necesidades y prioridades planteadas por diferentes sectores.
La participación de la SEP forma parte de las acciones del Gobierno del presidente Nasry Asfura para contribuir a la construcción de iniciativas orientadas a mejorar la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía.
Asimismo, la Secretaría de la Presidencia, encabezada por Juan Carlos García, reiteró su disposición de participar en los espacios de diálogo y construcción conjunta relacionados con Gobierno Abierto.
Con estas jornadas se avanza en la primera fase del proceso de cocreación del Sexto Plan de Acción de Gobierno Abierto de Honduras, que contempla la participación de instituciones públicas y otros sectores de la sociedad.