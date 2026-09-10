A “atrasos de hasta 13 meses” a generadores atribuye Asfura los racionamientos

San Pedro Sula, Honduras. Durante su visita de ayer miércoles 9 de septiembre a la zona norte, el presidente Nasry Asfura abordó ante los medios de comunicación varios temas de interés para la región, entre ellos la situación del sistema eléctrico y las inversiones previstas para fortalecer la generación de energía.

Ante las consultas sobre las nuevas inversiones en generación eléctrica, el mandatario señaló que inicialmente se contempla licitar alrededor de 1,500 megavatios, aunque la cifra podría ser ligeramente superior a los 600 megavatios.

Explicó que la intención es ordenar el mercado energético y garantizar que las empresas generadoras cuenten con contratos con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con el propósito de reducir los costos de generación y mejorar la disponibilidad del servicio.

El presidente atribuyó parte de las dificultades que enfrenta actualmente el sistema eléctrico a factores como el incremento en el precio del petróleo y la sequía, condiciones que, según señaló, también representan un desafío para la economía nacional.