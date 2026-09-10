A “atrasos de hasta 13 meses” a generadores atribuye Asfura los racionamientos

San Pedro Sula, Honduras. Durante su visita de ayer miércoles 9 de septiembre a la zona norte, el presidente Nasry Asfura abordó ante los medios de comunicación varios temas de interés para la región, entre ellos la situación del sistema eléctrico y las inversiones previstas para fortalecer la generación de energía.
Ante las consultas sobre las nuevas inversiones en generación eléctrica, el mandatario señaló que inicialmente se contempla licitar alrededor de 1,500 megavatios, aunque la cifra podría ser ligeramente superior a los 600 megavatios.
Explicó que la intención es ordenar el mercado energético y garantizar que las empresas generadoras cuenten con contratos con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con el propósito de reducir los costos de generación y mejorar la disponibilidad del servicio.
El presidente atribuyó parte de las dificultades que enfrenta actualmente el sistema eléctrico a factores como el incremento en el precio del petróleo y la sequía, condiciones que, según señaló, también representan un desafío para la economía nacional.
Respecto a la reforma relacionada con el sector energético, el mandatario manifestó que el documento se encuentra en las últimas revisiones antes de ser publicado en La Gaceta.
Indicó que una vez concluidas las revisiones correspondientes se procederá con su publicación oficial.
En cuanto a los apagones que afectan a diferentes zonas del país, especialmente en la zona norte, el mandatario señaló que existen varios factores que inciden en las interrupciones del servicio.
Entre ellos mencionó el aumento de la demanda durante las horas pico y las dificultades para disponer de combustible para algunas plantas generadoras.
También relacionó parte de la problemática con los atrasos en los pagos a las empresas generadoras.
Según explicó, al inicio de su administración existían facturas con atrasos de entre 12 y 13 meses, mientras que actualmente el promedio se ha reducido a entre cuatro y siete meses. "Al inicio de nuestra administración había facturas con atrasos de entre 12 y 13 meses; ahora el promedio se ha reducido a entre cuatro y siete meses”.
El mandatario aseguró que el Gobierno ha disminuido el atraso en el pago de las facturas a los generadores, situación que, según sostuvo, ha incidido en la disponibilidad de las plantas y en los racionamientos que se han registrado.
La situación del sistema eléctrico continúa siendo uno de los principales temas de preocupación para los habitantes y sectores productivos de la zona norte, donde las interrupciones del servicio han generado afectaciones en hogares y empresas.