Mesa técnica dará seguimiento a reformas energéticas

Tegucigalpa, Honduras.-

Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), comisiones del Congreso Nacional y representantes del sector energético integrarán una mesa de trabajo encargada de dar seguimiento a la aplicación de las reformas a la Ley de Justicia Energética y de identificar las medidas adicionales que requiera la estatal para ponerlas en marcha. "Hay más elementos a los que hay que darles seguimiento y se va a instalar una mesa de trabajo con todas las partes para ver qué otros aspectos ocupa la Enee, con el fin de que todo lo que aprobamos pueda funcionar en el menor tiempo posible", explicó Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional. La instancia tendrá como propósito verificar que las disposiciones aprobadas se ejecuten en tiempo y forma, así como evaluar las herramientas complementarias necesarias para implementar los nuevos esquemas de operación en las áreas de generación, transmisión y distribución de energía. El seguimiento también estará orientado a que las reformas se traduzcan en una reducción de las tarifas eléctricas y en un suministro continuo de energía para la población.

La conformación de la mesa surge después de que el pleno del Congreso Nacional aprobara con 78 votos el paquete de reformas al sistema eléctrico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los objetivos de las modificaciones legales está agilizar la administración de la Enee y facilitar la incorporación de inversiones privadas, sin comprometer la propiedad estatal de sus activos. Ante los cuestionamientos de algunos sectores sobre una posible privatización, la comisión legislativa aseguró que las reformas contienen salvaguardas para garantizar que el patrimonio de la empresa continúe bajo propiedad del Estado de Honduras. "De ninguna manera hay privatización; hay más candados que otra cosa y salvaguardas para que la Enee se mantenga como estatal y sus bienes sigan siendo ciento por ciento del Estado; al igual que las subsidiarias, el único dueño es el Estado de Honduras y se permite la inversión privada para dinamizar la administración, para que sea más rápida y ágil", enfatizó el diputado Puerto.