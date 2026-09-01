Enee prepara licitaciones internacionales tras aprobación de reformas energéticas

Tegucigalpa, Honduras. Tras la aprobación de las reformas al subsector eléctrico, uno de los principales pasos que deberá emprender la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) será establecer nuevos mecanismos para la contratación de energía a precios competitivos y bajo procesos transparentes. Guillermo Panting explicó que, con las reformas aprobadas, ya no se contemplan compras directas de energía, por lo que la contratación deberá realizarse mediante licitaciones públicas internacionales y competitivas.

“Una de las piezas más importantes que viene es cómo contratar energía a un mejor precio, a un precio competitivo, de una forma confiable”, señaló Panting al referirse a los siguientes pasos que deberá ejecutar la estatal eléctrica. El funcionario indicó que inicialmente se han diseñado dos procesos de licitación. El primero será de corto plazo y estará orientado a cubrir el déficit de generación que enfrenta el país de cara al próximo verano y, posiblemente, al siguiente.

De manera paralela, se contempla una licitación de largo plazo para incorporar nuevos proyectos de generación eléctrica. Panting explicó que estas plantas podrían comenzar a instalarse en un período de entre tres y siete años, lo que permitiría realizar de manera adecuada las obras necesarias para su conexión al sistema. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras avanzan los procesos de contratación, la Enee también trabaja en la estructuración de préstamos y en la construcción de nuevas líneas de transmisión. Estas obras serán necesarias para conectar la nueva generación eléctrica que se incorpore al sistema nacional. Panting señaló que uno de los objetivos es aumentar de manera significativa la capacidad energética del país, debido a que la meta es duplicar la demanda de energía. Para ello, consideró necesario desarrollar nuevas capacidades de generación e infraestructura eléctrica. Sobre los plazos, explicó que el mecanismo de licitaciones ya comenzó a trabajarse, pero era necesario contar primero con claridad sobre el contenido de las reformas aprobadas. Ahora, la documentación deberá ser ajustada para avanzar con el proceso. El funcionario estimó que el primer lanzamiento de la licitación de corto plazo podría realizarse durante este mes, con la expectativa de que la contratación se concrete hacia finales de año o a inicios de enero. En cuanto al proceso de largo plazo, indicó que comenzaría durante el primer trimestre del próximo año.