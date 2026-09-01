Tomás Zambrano: “No existe privatización de la ENEE” tras reforma

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este martes que la Ley de Justicia Energética no privatiza la Enee y destacó beneficios como la condonación de deudas y la prohibición de aumentar la tarifa durante seis meses. “No existe ninguna privatización de la Enee, eso es lo primero, no se está privatizando”, recalcó Zambrano tras la aprobación de las reformas al sector eléctrico. El titular del Legislativo explicó que las líneas de transmisión, las represas estatales y demás bienes de la Enee continuarán siendo propiedad del Estado. Además, afirmó que estos activos no podrán ser embargados por acreedores.

“El Enee sigue siendo del pueblo hondureño”, enfatizó Zambrano, al señalar que la normativa establece mecanismos para proteger el patrimonio de la estatal ante las deudas que mantiene. Otro de los cambios destacados es la obligación de realizar licitaciones públicas para las contrataciones relacionadas con el sector energético. Según Zambrano, con la aprobación de la ley quedan prohibidas las contrataciones directas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Condonación de deudas