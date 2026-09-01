Tomás Zambrano: “No existe privatización de la ENEE” tras reforma

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este martes que la Ley de Justicia Energética no privatiza la Enee y destacó beneficios como la condonación de deudas y la prohibición de aumentar la tarifa durante seis meses.
“No existe ninguna privatización de la Enee, eso es lo primero, no se está privatizando”, recalcó Zambrano tras la aprobación de las reformas al sector eléctrico.
El titular del Legislativo explicó que las líneas de transmisión, las represas estatales y demás bienes de la Enee continuarán siendo propiedad del Estado. Además, afirmó que estos activos no podrán ser embargados por acreedores.
“El Enee sigue siendo del pueblo hondureño”, enfatizó Zambrano, al señalar que la normativa establece mecanismos para proteger el patrimonio de la estatal ante las deudas que mantiene.
Otro de los cambios destacados es la obligación de realizar licitaciones públicas para las contrataciones relacionadas con el sector energético. Según Zambrano, con la aprobación de la ley quedan prohibidas las contrataciones directas.
Condonación de deudas
También explicó que los contratos de generadoras que estén próximos a vencer deberán participar en procesos de licitación, como parte de los mecanismos establecidos en la nueva normativa para la contratación de energía.
Entre los beneficios para los usuarios, Zambrano mencionó la condonación de deudas para quienes registren un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios. Según sus estimaciones, la medida podría beneficiar a unos 500,000 hondureños integrados en sus familias.
“Se les va a condonar las deudas, o es un borrón y cuenta nueva”, afirmó el presidente del Congreso al referirse a los usuarios que cumplen con el límite de consumo establecido en la reforma.
Zambrano también destacó que durante los próximos seis meses las autoridades del sector eléctrico no podrán aumentar la tarifa. “En los próximos seis meses no puede existir aumento de la tarifa de energía”, aseguró, mientras se implementan las disposiciones contempladas en la Ley de Justicia Energética.