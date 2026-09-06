"EEUU inició la guerra, pero espera que el mundo pague la factura", dice portavoz de Irán

Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó este domingo que "Estados Unidos inició la guerra, pero espera que el mundo entero pague la factura, mientras presenta a Irán como el causante de este caos". De acuerdo con el funcionario iraní -en un post de X, acompañado por una imagen de la serie de televisión estadounidense Los Simpson- "el estrecho de Ormuz permaneció abierto hasta el 28 de febrero, cuando Estados Unidos atacó a Irán (...) inició la guerra, pero espera que el mundo entero pague la factura". "Washington desató una guerra ilegal y brutal en la región, interrumpiendo el flujo normal del transporte marítimo comercial; los petroleros están detenidos, el comercio se ha visto afectado y los precios de la energía están subiendo", aseguró Baghaei en sus redes sociales.

"¡Eso es completamente absurdo!" concluyó el mensaje. Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo en la región y exige que los buques que quieran cruzarlo obtengan su permiso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y, en las últimas semanas, ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho por una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio. Irán anunciará en los próximos días una nueva "zona restringida" cerca del estrecho de Ormuz, afirmó este domingo el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, durante unas declaraciones a la televisión oficial de su país.