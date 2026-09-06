Sheinbaum: aspiramos a una buena relación con USA de cooperación, pero no subordinación

Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este domingo que el Gobierno de México, que encabeza, aspira a mantener una "buena relación" con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como la que sostuvo en su primer periodo (2017-2021) con el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pero que será de "cooperación y no de subordinación". En su gira por el país para rendir cuentas por los dos años de su gobierno, que se cumplen el 1 de octubre, Sheinbaum habló de la bilateral con su vecino del norte, desde la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos. En su discurso Sheinbaum recordó que "ha habido momentos muy especiales en la relación entre México y Estados Unidos” con los presidentes Benito Juárez y Abraham Lincoln, entre Lázaro Cárdenas y Franklin Roosevelt, y con López Obrador y Trump.

"En el primer periodo del presidente Trump hubo una muy buena relación con el presidente López Obrador. Y es a lo que aspiramos a una buena relación con nuestro vecino del norte. Eso sí, cooperación siempre, subordinación nunca", dijo Sheinbaum a su audiencia en el acto celebrado en la Explanada de los Héroes, conocida como Macroplaza, de. Monterrey.