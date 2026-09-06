Construirán nuevo Centro de Visitantes en Copán con inversión de L17.5 millones

La obra será financiada bajo el esquema del Fondo Contraparte Non-Project de la cooperación japonesa y tendrá un período estimado de ejecución de un año.

El acuerdo para ejecutar el proyecto fue firmado este domingo en presencia del presidente Nasry Asfura y del embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai .

Copán Ruinas, Honduras. Un nuevo Centro de Visitantes será construido y acondicionado en el Sitio Arqueológico Maya de Copán mediante una inversión aproximada de 17.5 millones de lempiras , provenientes de una donación de la cooperación japonesa.

El convenio fue suscrito por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García Medina; el gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), Lee Jaruzelski Reyes Marín; y el ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Alberto Ehrler Martínez.

El proyecto contempla la construcción de las nuevas instalaciones destinadas a recibir y orientar a los visitantes del Parque Arqueológico de Copán Ruinas, además de la incorporación del mobiliario y equipo necesario para su funcionamiento.

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Los recursos también incluyen un componente de auditoría, con el propósito de supervisar la utilización de los fondos destinados a la ejecución de la obra.

La construcción forma parte de las acciones previstas para mejorar las condiciones de atención y manejo del sitio arqueológico, considerado uno de los principales destinos culturales y turísticos de Honduras.

De acuerdo con la información oficial, la nueva infraestructura deberá responder a criterios de conservación, sostenibilidad y manejo patrimonial contemplados en el Plan de Manejo del Sitio Maya de Copán 2024-2028.

Copán fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, debido a la importancia de sus vestigios arqueológicos y al valor histórico de la antigua ciudad maya.

Con el nuevo centro se pretende contar con mejores condiciones para la gestión de los visitantes y las operaciones relacionadas con el parque arqueológico, sin modificar las áreas que forman parte del patrimonio protegido.

La cooperación japonesa contempla así recursos para infraestructura, equipamiento y supervisión de la obra, mientras las instituciones hondureñas involucradas tendrán responsabilidades en su ejecución y posterior administración.

El proyecto tendrá que desarrollarse bajo los parámetros de protección patrimonial establecidos para el sitio, debido a la importancia arqueológica de Copán y a su condición de patrimonio mundial.