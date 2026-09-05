Copán Ruinas celebra 1,600 años con feria artesanal y cultura maya

Copán Ruinas, Honduras. Copán Ruinas se prepara este fin de semana para conmemorar los 1,600 años de la llegada de K’inich Yax K’uk’ Mo’ al valle de Copán, con una agenda cultural que incluye una feria artesanal, exposiciones de artistas locales, recreaciones de la vida maya y presentaciones folklóricas.
La celebración busca colocar al sitio arqueológico Maya de Copán en el centro de la actividad cultural y turística de Honduras, con eventos que combinan arte, investigación, tradiciones y espectáculos dirigidos tanto a visitantes nacionales como extranjeros.
Las actividades cuentan con el respaldo del Gobierno, a través del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH).
En el Parque Central de Copán Ruinas se desarrolla la Feria Artesanal y Exposición de Artistas Locales, donde los visitantes pueden encontrar pinturas, esculturas y artesanías inspiradas en elementos de la iconografía maya.
La jornada también incluye presentaciones de marimba y danzas folklóricas, con las que se busca mostrar parte de las expresiones culturales hondureñas y vincularlas con la riqueza histórica que representa Copán.
En el Parque Arqueológico Maya de Copán, uno de los principales atractivos de la celebración, se realiza una recreación de una aldea maya. La actividad permite a los visitantes acercarse a aspectos de la vida y las tradiciones de esta antigua civilización.
La programación contempla además recorridos guiados para invitados por el sitio arqueológico y sus túneles, espacios que forman parte del patrimonio histórico y arqueológico de Copán y que permiten conocer diferentes aspectos de la antigua ciudad maya.
La noche tendrá como uno de sus principales atractivos una representación ceremonial del juego de pelota maya en el Parque Central. El espectáculo busca recrear una de las prácticas más representativas de la cultura maya mediante una puesta en escena de carácter simbólico y cultural.
La conmemoración de los 1,600 años también representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística de Copán Ruinas y generar beneficios para los habitantes de la zona. La feria y las actividades culturales permiten promover el trabajo de artesanos y artistas locales.
Con esta celebración, Copán Ruinas busca proyectarse como un destino de turismo cultural y mantener vigente el legado de la civilización maya. A 1,600 años de aquel acontecimiento histórico, el municipio apuesta por convertir su patrimonio en una experiencia que conecte la historia con el arte, la cultura y el turismo.