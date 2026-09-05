Copán Ruinas celebra 1,600 años con feria artesanal y cultura maya

Copán Ruinas, Honduras. Copán Ruinas se prepara este fin de semana para conmemorar los 1,600 años de la llegada de K’inich Yax K’uk’ Mo’ al valle de Copán, con una agenda cultural que incluye una feria artesanal, exposiciones de artistas locales, recreaciones de la vida maya y presentaciones folklóricas.

La celebración busca colocar al sitio arqueológico Maya de Copán en el centro de la actividad cultural y turística de Honduras, con eventos que combinan arte, investigación, tradiciones y espectáculos dirigidos tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

Las actividades cuentan con el respaldo del Gobierno, a través del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH).

En el Parque Central de Copán Ruinas se desarrolla la Feria Artesanal y Exposición de Artistas Locales, donde los visitantes pueden encontrar pinturas, esculturas y artesanías inspiradas en elementos de la iconografía maya.