Más de 5,500 turistas visitan Parque Arqueológico de Copán

Más de 5,500 turistas, tanto hondureños como extranjeros, han elegido el parque arqueológico maya de Copán como uno de sus principales destinos durante el Feriado Morazánico 2025, consolidando a este sitio como uno de los referentes culturales más visitados del país. Las autoridades del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) encargadas de la administración del parque destacan que la cifra de visitantes supera las proyecciones iniciales, especialmente porque todavía restan los días sábado y domingo, lo que abre la posibilidad de cerrar la semana con un récord de afluencia. “Estamos viendo que hay una recuperación importante en la cantidad de turistas que visitan el sitio arqueológico lo cual nos da mucha alegría porque eso significa que más hondureños desean conocer este patrimonio de la humanidad”, dijo Zoila Madrid Welchez, jefa del sitio patrimonial de Copán

Según Madrid Welchez, “el buen clima y las buenas condiciones de la carretera han permitido que turistas de diferentes partes de Honduras viajen hasta Copán y conozcan uno de los patrimonios mayas más importantes”. En cinco días, ingresaron 5,543 turistas: la mayor cantidad de personas llegó el jueves (1728) y este viernes (2372) quienes, después de recorrer la antigua acrópolis maya, exploran en el Museo de la Escultura Maya. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Este museo, inaugurado en 1996 y ubicado contiguo al sitio arqueológico, alberga una impresionante colección de más de 3,000 piezas escultóricas distribuidas en 59 exhibiciones que recorren la grandeza de la civilización maya.

Entre sus tesoros más destacados se encuentran las estelas originales como la Estela A del rey 18 Conejo, la Estela P y la Estela 2, junto con el Altar Q, una escultura única que representa a los 16 gobernantes de Copán con detalles jeroglíficos que narran su linaje y logros. Además, el museo exhibe esculturas tridimensionales, relieves en piedra, mosaicos y figuras mitológicas como Chaac (el dios de la lluvia) y Camazotz (el murciélago de la muerte), todas talladas con un refinamiento artístico que distingue a Copán de otras ciudades mayas. Una de las joyas indiscutibles es la réplica a escala del Templo de Rosalila, un santuario de 1.500 años de antigüedad descubierto en 1989 y reconstruido fielmente en el interior del museo con sus colores originales y detalles policromados, permitiendo a los visitantes adentrarse en el inframundo maya a través de una experiencia inmersiva.