Tela, lista y renovada para recibir a miles de turistas en el feriado Morazánico

Con playas renovadas, una infraestructura turística en crecimiento y nuevos espacios para el esparcimiento, el municipio de Tela está listo para recibir a los miles de hondureños que llegarán durante el feriado Morazánico a disfrutar de este histórico destino caribeño. Durante los últimos tres años, la ciudad, principalmente, ha experimentado una transformación sorprendente que incluye la ampliación de sus playas (ahora más anchas y limpias) acompañadas de cientos de palmeras que en décadas pasadas desaparecieron por la enfermedad denominada amarillamiento letal del cocotero.

Autoridades locales y empresarios coinciden en que este 2025 representa una oportunidad para consolidar a Tela como uno de los principales polos turísticos de Honduras, después de las restricciones y dificultades económicas que dejó la pandemia covid-19. La Plaza Turística Municipal Tela, recientemente inaugurada, se ha convertido en una de las principales novedades que ha despertado expectativas entre los teleños y empresarios que operarán negocios en este lugar. Este espacio contará con 18 negocios de distintos rubros pensados para que turistas y familias disfruten de compras, gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar. Oscar Echenique, quien ha instalado la heladería Michoacanas en esta plaza turística, dice que "Tela ha logrado una transformación acelerada en los últimos tres años gracias a las fuerzas vivas del municipio que se han dado a la tarea de mantener playas limpias, negocios enfocados en ofrecer un mejor trato al cliente y crear una cultura en los ciudadanos de atención al turista". "Para este año tenemos grandes expectativas, por muchas razones, tenemos esta nueva plaza, que es un proyecto desarrollado por la Municipalidad, que tiene un alcalde con una visión de desarrollo. Tenemos un clima agradable que permitirá a los hondureños visitar este municipio que tiene una belleza natural impresionante", dice Echenique.

En breve tiempo, Tela ha visto un aumento en la construcción de restaurantes y plazas comerciales que ofrecen variedad gastronómica y opciones de esparcimiento. Esto no solo mejora la experiencia del turista, sino que también genera empleo y dinamiza la economía local. Los hoteleros destacan que la capacidad de alojamiento ha crecido de manera sostenida. Las playas, principal atractivo de Tela, muestran un esfuerzo notable en limpieza y orden de grupos comunitarios, autoridades municipales y empresarios que han coordinado campañas permanentes para mantener el litoral libre de basura.

La gastronomía, uno de los sellos distintivos de los teleños, amplía su oferta con la apertura de más restaurantes que ofrecen mariscos frescos y menús internacionales por precios que varían según el tipo de establecimiento. “Nosotros mantenemos los mismos precios de hace dos años porque sabemos que la economía no está bien. Vemos que muchas veces de un plato comen dos personas. Nosotros queremos que los hondureños puedan venir a Tela a disfrutar.

El año pasado vino poca gente por el mal estado de carretera, había muchos hoyos y luego vino la lluvia. Eso nos afectó. Estuvimos varios meses con problemas, de noviembre de 2024 a febrero de 2025”, dice Juliana González, propietaria del Restaurante Brisas del Mar, ubicado en las playas del centro de Tela.

En entrevista con LA PRENSA, González manifestó que su restaurante y todos los de esa franja de la playa están preparados para atender a hondureños y extranjeros que los visiten durante el feriado Morazánico “pues es una oportunidad para que las familias puedan compartir y los negocios de Tela obtener ingresos económicos”. A pocos kilómetros de la ciudad, la aldea Triunfo de la Cruz complementa la experiencia turística con más de 80 restaurantes garífunas que ofrecen pescado frito a precios accesibles, un atractivo irresistible para quienes buscan tradición y sabor auténtico. Santos Centeno, propietario de Restaurante La Bendición, que opera desde hace 12 años, dice que “los negocios de esta comunidad ofrecen los platos de comida a los precios más bajos para que todas las personas puedan disfrutar del feriado Morazánico y compartir económicamente con las familias garífunas que viven del turismo”. “Estamos esperando con mucha alegría a los visitantes y les ofrecemos comida a un buen precio. Pescados fritos con tajadas de plátano desde L100, L150. Ofrecemos nuestra amabilidad y respeto a todas las personas”, dice. En esta comunidad, los garífunas se esmeran en mantener las playas limpias, independientemente de quien lleve la basura, y garantizan seguridad: tienen una policía comunitaria que trabaja con la Policía Nacional que garantizan el orden en los lugares públicos. Igualmente, tienen un cuerpo de salvavidas para auxiliar a los visitantes en casos de accidentes.