¿Qué días cae la Semana Morazánica 2025? Fechas oficiales

San Pedro Sula

El feriado de la Semana Morazánica 2025 en Honduras se celebrará oficialmente del miércoles 1 al domingo 5 de octubre, de acuerdo con el Decreto Legislativo 75-2014 que establece el traslado de los tres días de asueto correspondientes al mes de octubre.

La Semana Morazánica integra en un solo período los feriados por el Día del Soldado, el Día de la Virgen de Suyapa y el Día de la Raza, con el propósito de impulsar el turismo interno y la economía nacional.