¿Qué días cae la Semana Morazánica 2025? Fechas oficiales

El feriado de la Semana Morazánica 2025 en Honduras se celebrará oficialmente del miércoles 1 al domingo 5 de octubre, de acuerdo con el Decreto Legislativo 75-2014 que establece el traslado de los tres días de asueto correspondientes al mes de octubre.
La Semana Morazánica integra en un solo período los feriados por el Día del Soldado, el Día de la Virgen de Suyapa y el Día de la Raza, con el propósito de impulsar el turismo interno y la economía nacional.
En total, los hondureños disfrutarán de cinco días consecutivos de descanso, que permitirán planificar viajes familiares, visitar destinos turísticos o participar en actividades culturales y religiosas en distintas regiones del país.
Fechas oficiales del asueto 2025 por el feriado morazánico
Miércoles 1 de octubre
Jueves 2 de octubre
Viernes 3 de octubre
Sábado 4 de octubre
Domingo 5 de octubre
El sector turismo espera que este período represente un alivio económico, especialmente para hoteles, restaurantes, transportistas y prestadores de servicios, que en años anteriores han reportado una importante derrama económica gracias a la Semana Morazánica.
Las autoridades recomiendan a la población planificar con anticipación sus desplazamientos y mantener medidas de seguridad en carreteras y lugares de alta afluencia.