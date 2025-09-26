  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Qué días cae la Semana Morazánica 2025? Fechas oficiales

La Semana Morazánica 2025 tendrán cinco días de descanso para turismo y actividades familiares

¿Qué días cae la Semana Morazánica 2025? Fechas oficiales

Las playas hondureñas son los principales atractivos de los hondureños en el feriado morazánico.
San Pedro Sula

El feriado de la Semana Morazánica 2025 en Honduras se celebrará oficialmente del miércoles 1 al domingo 5 de octubre, de acuerdo con el Decreto Legislativo 75-2014 que establece el traslado de los tres días de asueto correspondientes al mes de octubre.

La Semana Morazánica integra en un solo período los feriados por el Día del Soldado, el Día de la Virgen de Suyapa y el Día de la Raza, con el propósito de impulsar el turismo interno y la economía nacional.

Honduras alcanza acuerdo técnico con FMI que exige reformas en energía

En total, los hondureños disfrutarán de cinco días consecutivos de descanso, que permitirán planificar viajes familiares, visitar destinos turísticos o participar en actividades culturales y religiosas en distintas regiones del país.

Fechas oficiales del asueto 2025 por el feriado morazánico

Miércoles 1 de octubre

Jueves 2 de octubre

Viernes 3 de octubre

Sábado 4 de octubre

Domingo 5 de octubre

El sector turismo espera que este período represente un alivio económico, especialmente para hoteles, restaurantes, transportistas y prestadores de servicios, que en años anteriores han reportado una importante derrama económica gracias a la Semana Morazánica.

Las autoridades recomiendan a la población planificar con anticipación sus desplazamientos y mantener medidas de seguridad en carreteras y lugares de alta afluencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias