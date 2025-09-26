Feriado Morazánico 2025: horarios de atención en los bancos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) dio a conocer a los usuarios cómo funcionarán los bancos durante la Semana Morazánica 2025, el feriado nacional que se disfrutará del 1 al 4 de octubre.

Según el comunicado oficial, los bancos atenderán en horario habitual el lunes 29 y martes 30 de septiembre, mientras que el miércoles 1 de octubre la atención será únicamente hasta el mediodía. Posteriormente, del jueves 2 al sábado 4 de octubre, las sucursales permanecerán cerradas.