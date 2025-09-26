  1. Inicio
Estos serán los horarios de atención de los bancos en Honduras durante la Semana Morazánica 2025.

Feriado Morazánico 2025: horarios de atención en los bancos de Honduras

Los bancos atenderán en horario habitual el lunes 29 y martes 30 de septiembre.

Tegucigalpa, Honduras.

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) dio a conocer a los usuarios cómo funcionarán los bancos durante la Semana Morazánica 2025, el feriado nacional que se disfrutará del 1 al 4 de octubre.

Según el comunicado oficial, los bancos atenderán en horario habitual el lunes 29 y martes 30 de septiembre, mientras que el miércoles 1 de octubre la atención será únicamente hasta el mediodía. Posteriormente, del jueves 2 al sábado 4 de octubre, las sucursales permanecerán cerradas.

La AHIBA aclaró que, durante el feriado, los canales digitales estarán disponibles con normalidad.

Entre ellos se incluyen Banca en Línea, Banca Móvil, ACH, Agentes Corresponsales, POS y cajeros automáticos, lo que permitirá a los usuarios realizar transacciones en cualquier momento.

La asociación exhortó a los clientes a planificar con anticipación sus gestiones presenciales y aprovechar las plataformas electrónicas para evitar contratiempos.

