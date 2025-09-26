Feriado Morazánico 2025: horarios de atención en los bancos de Honduras

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) dio a conocer a los usuarios cómo funcionarán los bancos durante la Semana Morazánica 2025, el feriado nacional que se disfrutará del 1 al 4 de octubre.
Según el comunicado oficial, los bancos atenderán en horario habitual el lunes 29 y martes 30 de septiembre, mientras que el miércoles 1 de octubre la atención será únicamente hasta el mediodía. Posteriormente, del jueves 2 al sábado 4 de octubre, las sucursales permanecerán cerradas.
La AHIBA aclaró que, durante el feriado, los canales digitales estarán disponibles con normalidad.
Horario especial – Feriado Morazánico 🇭🇳— AHIBA (@AhibaHn) September 26, 2025
Lun 29 y mar 30 sep: 𝗵𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹.
Mié 1 oct: 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼𝗱𝗶́𝗮.
Jue 2–sáb 4 oct: 𝗦𝗨𝗖𝗨𝗥𝗦𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗘𝗥𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦.
Los canales digitales (Banca en Línea, Banca Móvil, ACH, Agentes... pic.twitter.com/t7dnQWM6Al
Entre ellos se incluyen Banca en Línea, Banca Móvil, ACH, Agentes Corresponsales, POS y cajeros automáticos, lo que permitirá a los usuarios realizar transacciones en cualquier momento.
La asociación exhortó a los clientes a planificar con anticipación sus gestiones presenciales y aprovechar las plataformas electrónicas para evitar contratiempos.