Aumento en el precio de los combustibles durante Feriado Morazánico 2025

La Secretaría de Energía publicó la nueva estructura de precios que entrará en vigencia a partir del lunes 29 de septiembre en Honduras.

Los combustibles registrarán un aumento en sus precios durante el inicio del Feriado Morazánico 2025 en Honduras.

 Ilustración: LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés.

Los precios de los carburantes experimentarán un nuevo aumento a partir del lunes 29 de septiembre de 2025, según informó la Secretaría de Energía.

La leve alza entrará en vigencia en el inicio del Feriado Morazánico 2025 para miles de consumidores hondureños que se movilizarán a los diferentes departamentos de Honduras.

Precios en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la gasolina súper subirá L0.24, para cotizarse en L105.30 por galón. La regular también tendrá un leve incremento de L0.04, alcanzando los L97.43, mientras que el kerosene reporta un alza de L0.65, situándose en L76.92.

El diésel, combustible clave para el transporte público y de carga, subirá L0.48 y se venderá a L88.91, con subsidio del gobierno.

El GLP vehicular registrará un aumento de L0.37, quedando en L46.04 por galón, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio en L238.13, también subsidiado.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, el panorama es similar. La gasolina súper incrementará L0.22, llegando a L102.78, y la regular subirá L0.01, para establecerse en L94.91.

El kerosene aumentará L0.62, fijándose en L74.39, y el diésel tendrá un alza de L0.46, quedando en L86.38, con subsidio gubernamental.

El GLP doméstico, igualmente subsidiado, continuará en L216.99, mientras que el GLP vehicular subirá L0.37, estableciéndose en L42.51 por galón.

Las autoridades recordaron que los subsidios aplicados al diésel, GLP doméstico y gasolina regular buscan amortiguar el impacto de los precios internacionales del petróleo en la economía de los hondureños.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

