Aumento en el precio de los combustibles durante Feriado Morazánico 2025

Los precios de los carburantes experimentarán un nuevo aumento a partir del lunes 29 de septiembre de 2025, según informó la Secretaría de Energía.
La leve alza entrará en vigencia en el inicio del Feriado Morazánico 2025 para miles de consumidores hondureños que se movilizarán a los diferentes departamentos de Honduras.
Precios en Tegucigalpa
En Tegucigalpa, la gasolina súper subirá L0.24, para cotizarse en L105.30 por galón. La regular también tendrá un leve incremento de L0.04, alcanzando los L97.43, mientras que el kerosene reporta un alza de L0.65, situándose en L76.92.
El diésel, combustible clave para el transporte público y de carga, subirá L0.48 y se venderá a L88.91, con subsidio del gobierno.
El GLP vehicular registrará un aumento de L0.37, quedando en L46.04 por galón, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio en L238.13, también subsidiado.
La #SENavanza confirma la nueva estructura de precios de los carburantes que estará vigente la próxima semana.— Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) September 26, 2025
En el caso de gasolina regular y el diésel, se aplican subsidios por instrucción de la presidenta #XiomaraSíCumple. pic.twitter.com/zZZIZ35rtI
Precios en San Pedro Sula
En San Pedro Sula, el panorama es similar. La gasolina súper incrementará L0.22, llegando a L102.78, y la regular subirá L0.01, para establecerse en L94.91.
El kerosene aumentará L0.62, fijándose en L74.39, y el diésel tendrá un alza de L0.46, quedando en L86.38, con subsidio gubernamental.
El GLP doméstico, igualmente subsidiado, continuará en L216.99, mientras que el GLP vehicular subirá L0.37, estableciéndose en L42.51 por galón.
Las autoridades recordaron que los subsidios aplicados al diésel, GLP doméstico y gasolina regular buscan amortiguar el impacto de los precios internacionales del petróleo en la economía de los hondureños.