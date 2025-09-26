Aumento en el precio de los combustibles durante Feriado Morazánico 2025

San Pedro Sula, Cortés.

Los precios de los carburantes experimentarán un nuevo aumento a partir del lunes 29 de septiembre de 2025, según informó la Secretaría de Energía. La leve alza entrará en vigencia en el inicio del Feriado Morazánico 2025 para miles de consumidores hondureños que se movilizarán a los diferentes departamentos de Honduras.

Precios en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la gasolina súper subirá L0.24, para cotizarse en L105.30 por galón. La regular también tendrá un leve incremento de L0.04, alcanzando los L97.43, mientras que el kerosene reporta un alza de L0.65, situándose en L76.92. El diésel, combustible clave para el transporte público y de carga, subirá L0.48 y se venderá a L88.91, con subsidio del gobierno. El GLP vehicular registrará un aumento de L0.37, quedando en L46.04 por galón, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio en L238.13, también subsidiado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La #SENavanza confirma la nueva estructura de precios de los carburantes que estará vigente la próxima semana.



En el caso de gasolina regular y el diésel, se aplican subsidios por instrucción de la presidenta #XiomaraSíCumple. pic.twitter.com/zZZIZ35rtI — Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) September 26, 2025

Precios en San Pedro Sula