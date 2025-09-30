Girasoles de Copán, el segundo destino más visitado después del parque arqueológico

Copán Ruinas

En el corazón de Copán Ruinas, a solo 4 kilómetros del majestuoso Parque Arqueológico, florece un destino que captura la imaginación de miles de turistas: El Paseo de los Girasoles, un campo dorado y rodeado de historia maya, a donde llegan miles de extranjeros y nacionales simplemente a tomarse unas fotos para Instagram, Fecebook y otras redes sociales. Detrás de este escenario encantador, bañado por el sol, se aloja una historia ejemplar de resiliencia y creatividad que inspira no solo a los turistas, sino a cualquier emprendedor que, entre desesperanza y adversidad, busca crear un negocio o convertir una crisis en oportunidad, como lo lograron Mauro Renato Cueva y su esposa Alma Liliana.

El Paseo de los Girasoles surgió en medio de una tormenta perfecta de dificultades, en 2020, cuando la pandemia global covid-19 trajo consigo el cierre de mercados y la pérdida de empleos; posteriormente, los huracanes Eta y Iota azotaron Honduras, causaron inundaciones y arrasaron cultivos, como los de la familia Cueva.

"Este proyecto nació a raíz de la pandemia. Antes era una finca agrícola y ganadera, pero la pandemia trajo un montón de complicaciones que nos impidió comercializar la producción agrícola. Nosotros le vendíamos hortalizas, plátano, incluso limón persa a algunos supermercados y empresas de San Pedro Sula que exportaban, pero eso se vino abajo por la pandemia. Soportamos una crisis de entre 6 y 8 meses", recuerda Cueva. Inmersos en la crisis, que para esta familia se profundizó porque la esposa de Cueva perdió el empleo que mantuvo por 20 años en una operadora de turismo, decidieron continuar con la producción de leche y sustituyeron los cultivos agrícolas, optaron por maíz, sorgo y también experimentaron con la siembra de girasoles para producir aceite y forrajes que tendría como destino Guatemala y México. "Probamos con el girasol porque nos habían contado que hay lugares allá por Guatemala, la frontera con México, que aprovechan el aceite de girasol y el subproducto lo usan de forraje para ganado, aunque sabíamos o teníamos la espinita, como dicen, de que como Copán es turístico, a la gente le podía gustar. En octubre de 2020 hicimos la siembra, pero en noviembre Eta y Iota nos dañó las plantaciones. Solo quedó de pie, sin daños, la pequeña parcela de girasoles", relata Cueva. Milagrosamente, desde entonces, la familia Cueva observó cómo personas de todas partes de Honduras, cuando visitaban el parque arqueológico, destinaban un par de horas para conocer la parcela de girasoles donde se fotografiaban. En Semana Santa de 2021, el lugar recibió entre 2,000 y 3,000 personas, incluidos algunos que llegaron en excursiones de Roatán, para entonces, los visitantes lo consideraban ya un espectáculo. La familia Cueva se percató de que el impacto en el mercado se multiplicó de manera exponencial gracias a las redes sociales, puesto que una gran cantidad de visitantes llegaba con el objetivo principal de tomarse selfies y de esta manera convertía el pequeño campo dorado en un estudio fotográfico natural, con escenarios perfectos para Instagram.

Hoy, El Paseo de los Girasoles es un complejo agroturístico completo y diversificado: cuenta con un restaurante que ofrece pizza artesanal y gastronomía local; utiliza ingredientes de la zona, como los lorocos. Una cafetería sirve café de especialidad, fruto de colaboraciones con productores locales. Posee zonas de souvenirs, ofrece paseos a caballo y un proyecto de apicultura derivado de las floraciones. El Paseo de los Girasoles no depende solo de una pequeña plantación, ahora tiene varias parcelas que la familia siembra de manera escalonada para alcanzar el esplendor de las flores en períodos específicos, como la Semana Santa y feriado Morazánico, cuando hay más afluencias de turistas nacionales y extranjeros. En estos días, esperan recibir a unas 6,000 personas.

"Sembramos alrededor de unas diez parcelas en todo el año y están en constante rotación: la idea o el propósito es que haya floraciones en toda época del año, por ejemplo, está de ahorita, se programó para el feriado Morazánico, y están bien bonitas.

El ciclo de la planta dura de 90 a 100 días, a los 100 días prácticamente ya se está marchitando. La planta empieza a florecer entre los 60 y 70 días, y la flor, como el girasol que conocemos, después de que abre sus pétalos, dura poco, realmenteentre 12 y 15 días, es por esa razón que nosotros tenemos que programarlas", explica. El emprendimiento genera un impacto socioeconómico positivo y tangible en Copán Ruinas, esta empresa genera entre 25 y 30 empleos directos y permanentes y tiene un efecto multiplicador porque es un motivo adicional para que los visitantes duerman una noche más en un hotel de Copán y consuman alimentos en cualquier restaurante de la ciudad. La ubicación estratégica en La Estanzuela, próxima al parque arqueológico, constituye un elemento determinante del éxito de El Paseo de los Girasoles, pues Copán Ruinas es un polo turístico consolidado con una afluencia constante de visitantes. "Si algo tenemos muy claro, y hay que estar agradecidos con Dios principalmente, es el hecho de estar en Copán Ruinas. Porque a Copán Ruinas, por el tema arqueológico, vienen bastantes turistas. Y de igual forma nosotros hemos aprovechado", dice.

