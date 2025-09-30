Girasoles de Copán, el segundo destino más visitado después del parque arqueológico

Hoy, El Paseo de los Girasoles es un complejo agroturístico completo y diversificado: cuenta con un restaurante que ofrece pizza artesanal y gastronomía local; utiliza ingredientes de la zona, como los lorocos. Una cafetería sirve café de especialidad, fruto de colaboraciones con productores locales. Posee zonas de souvenirs, ofrece paseos a caballo y un proyecto de apicultura derivado de las floraciones.El Paseo de los Girasoles no depende solo de una pequeña plantación, ahora tiene varias parcelas que la familia siembra de manera escalonada para alcanzar el esplendor de las flores en períodos específicos, como la Semana Santa y <b>feriado Morazánico,</b> cuando hay más afluencias de turistas nacionales y extranjeros. En estos días, esperan recibir a unas 6,000 personas.