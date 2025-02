Japoneses escanean acrópolis de Copán para llevarla al mundo virtual

San Pedro Sula, Honduras

La empresa Elysium y la Universidad de Komatsu , ambas entidades de Japón, escanean con tecnología LiDar (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) la acrópolis maya de Copán para llevar este patrimonio de la humanidad a la Realidad Virtual y Realidad Mixta.

“A través de este proyecto, pretendemos tomar los datos digitales 3D y crear el modelo 3D del Patrimonio Mundial Sitio Maya de Copán con el objetivo de utilizar esos datos y modelo 3D para crear la Realidad Virtual, Realidad Mixta etc. para promocionar el Sitio Maya de Copán en la Exposición mundial Osaka-Kansai de Japón a celebrar durante este año 2025 en Japón”, dijo Nakamura.

En la Realidad Mixta, los objetos digitales no solo se superponen al mundo real, sino que también pueden interactuar con él en tiempo real. Esto significa que los elementos virtuales pueden responder a los movimientos del usuario o a las características del entorno físico.

La Realidad aumentada (AR) , en cambio, no reemplaza el mundo real, sino que lo complementa al superponer elementos digitales sobre la realidad física. Esto es logrado mediante dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas o gafas de AR, que muestran gráficos, información o animaciones en la pantalla mientras el usuario sigue viendo su entorno real. Un ejemplo popular de realidad aumentada es el juego Pokémon GO , donde los jugadores pueden ver criaturas virtuales a través de la cámara de su celular.

“Actualmente, gracias a la cooperación financiera no reembolsable de Japón, existe una exposición especial en el museo regional de arqueología en Copán Ruinas en la cual los turistas pueden recorrer la red de los túneles no abiertos para el público, sin embargo, no existe un recorrido en el mundo virtual del Parque Arqueológico Copán todavía. IHAH y la Universidad de Komatsu pretenden crear una Realidad Virtual del Parque Arqueológico Copán en el cual los turistas puedan recorrer donde quieran dentro, subir los templos y observar desde diferentes ángulos, incluyendo desde arriba (cielo), como pájaros”, explicó.