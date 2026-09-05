Asesinan a reconocido taxista “El Jomy” en la carretera CA-5 en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras. El reconocido taxista Víctor Mata, conocido como “El Jomy”, fue asesinado este sábado en el kilómetro 115 de la carretera internacional CA-5, frente a Café Cohorsil, en Siguatepeque, cuando se encontraba en la unidad de transporte número 279.

De acuerdo con las versiones preliminares, Víctor Mata se conducía en su taxi cuando se escucharon dos detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, personas que se encontraban en el sector confirmaron que el conductor había muerto dentro de la unidad.

El cuerpo de Víctor Mata quedó en el interior del taxi, mientras las autoridades se preparan para realizar el procedimiento correspondiente conforme a la ley. Hasta el momento no se han informado detalles sobre el posible responsable ni sobre el móvil del crimen.