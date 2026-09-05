¿Cómo sacar permiso de trabajo en España en 2026 si eres hondureño? Estos son los requisitos

No es el mismo procedimiento para una persona que cuenta con una residencia que no le permite trabajar que para alguien que se encuentra en situación irregular. La normativa española contempla distintas vías para obtener una autorización de residencia y trabajo.

Los hondureños que ya viven en España y quieren trabajar legalmente deben tener en cuenta que el trámite depende de su situación migratoria.

Para quienes buscan trabajar para una empresa, uno de los requisitos principales es contar con un contrato firmado por el empleador y el trabajador.

Cuando lleva más de un año residiendo en España, puede optar a una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, siempre que cumpla los requisitos establecidos.

Si el hondureño ya tiene una autorización de residencia temporal, pero esta no le permite trabajar, puede solicitar una modificación de su situación migratoria.

El contrato debe garantizar una actividad laboral continuada durante el período de vigencia de la autorización y cumplir con las condiciones establecidas por la legislación española.

En estos casos también se revisa la situación del empleador y las condiciones del puesto de trabajo. La solicitud debe acompañarse de la documentación correspondiente y puede presentarse por vía telemática a través de la plataforma Mercurio o por los medios habilitados por la Administración española.

La situación cambia para los hondureños que viven en España sin una autorización de residencia. En este caso, una de las vías que puede permitir regularizar la situación y obtener autorización para trabajar son las figuras de arraigo previstas en el Reglamento de Extranjería, siempre que la persona cumpla los requisitos correspondientes. Entre estas opciones se encuentran el arraigo sociolaboral, social, socioformativo y familiar.

Además, en 2026 existe una modalidad extraordinaria dirigida a determinadas personas extranjeras que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026.

Esta autorización exige, entre otros requisitos, acreditar la permanencia en España durante los cinco meses anteriores a la solicitud y cumplir alguna de las condiciones previstas por la normativa, como contar con una oferta de empleo, haber trabajado o encontrarse en determinadas situaciones familiares o de vulnerabilidad.

Para realizar estos trámites se deben presentar documentos como el pasaporte, los formularios correspondientes y las pruebas que permitan acreditar la situación migratoria y el tiempo de permanencia en España.

Dependiendo del procedimiento, también pueden solicitarse antecedentes penales y otros documentos relacionados con el trabajo o la situación familiar.

Los documentos emitidos en Honduras que sean necesarios para el expediente deben cumplir las reglas españolas de legalización o apostilla y, cuando corresponda, estar traducidos al español por un traductor jurado.

Por eso, es importante revisar qué documentos exige específicamente la modalidad de autorización que se vaya a solicitar antes de iniciar el trámite.

La solicitud puede presentarse personalmente o mediante un representante cuando la normativa lo permita. La Administración establece un plazo para resolver estos procedimientos y, una vez aprobada la autorización, el extranjero debe completar los pasos posteriores que correspondan para obtener su documentación de identidad como residente y poder trabajar legalmente en España.

Por lo tanto, un hondureño que ya reside en España no necesariamente tiene que regresar a Honduras para solicitar un permiso de trabajo.

La vía que debe utilizar dependerá de si tiene residencia, cuánto tiempo lleva en España, si cuenta con una autorización que ya le permite trabajar y, en caso de estar en situación irregular, si cumple los requisitos de alguna modalidad de arraigo.