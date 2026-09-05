  1. Inicio
  2. · Mundo

Muere Yudelkys Martínez tras 24 días hospitalizada por brutal ataque de cuatro mujeres

Yudelkys Geraldine Martínez, venezolana de 41 años, murió tras permanecer 24 días hospitalizada por las heridas que sufrió durante un ataque el 1 de agosto

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 14:30 -
  • Redacción La Prensa
Muere Yudelkys Martínez tras 24 días hospitalizada por brutal ataque de cuatro mujeres

Foto en vida de Yudelkys Geraldine Martínez.

Barranquilla, Colombia. Yudelkys Geraldine Martínez, una venezolana de 41 años, murió esta semana en un hospital de Barranquilla, donde permaneció durante 24 días luego de sufrir una violenta agresión el pasado 1 de agosto.

La muerte de Yudelkys Martínez ha causado indignación entre personas y organizaciones que han seguido el caso en Barranquilla. La mujer había construido parte de su vida en esa ciudad, donde además mantenía vínculos familiares.

Desde el día del ataque, sus familiares mantuvieron la esperanza de que pudiera recuperarse de las heridas. Durante más de tres semanas permaneció hospitalizada mientras luchaba por su vida, pero finalmente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Muere Yudelkys Martínez tras 24 días hospitalizada por brutal ataque de cuatro mujeres

Yudelkys había llegado a Colombia con sueños y expectativas de construir un futuro. Su historia terminó marcada por un hecho violento que ahora mantiene consternada a su familia y ha generado llamados para que se esclarezca lo ocurrido.

La Veeduría en Salud Color Esperanza expresó su rechazo a la agresión y lamentó públicamente el fallecimiento de la mujer venezolana. La organización pidió que el caso sea investigado y que se establezca quiénes fueron los responsables.

“Justicia para ella y fortaleza para su familia”, fue uno de los mensajes expresados tras conocerse el fallecimiento de Yudelkys, en medio de los llamados para que el crimen no quede en la impunidad.

Yudelkys Martínez permaneció 24 días hospitalizada en Barranquilla tras sufrir el ataque que finalmente le provocó la muerte esta semana.

Yudelkys Martínez permaneció 24 días hospitalizada en Barranquilla tras sufrir el ataque que finalmente le provocó la muerte esta semana.

La organización también solicitó a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque del 1 de agosto y determinar las responsabilidades correspondientes.

Permaneció hospitalizada

La tragedia ha vuelto a generar preocupación por los hechos de violencia que afectan a Barranquilla. Familiares y personas cercanas a Yudelkys esperan que las autoridades puedan dar respuestas sobre lo ocurrido y que el caso avance ante la justicia.

Durante los 24 días que permaneció hospitalizada, su familia conservó la esperanza de verla recuperarse. Sin embargo, la mujer murió esta semana, dejando dolor entre sus seres queridos y quienes conocieron su historia.

El fallecimiento de Yudelkys Martínez pone nuevamente el foco sobre la investigación del ataque que sufrió el 1 de agosto. Mientras sus familiares enfrentan su pérdida, organizaciones que han reaccionado al caso insisten en que se esclarezca y no quede en la impunidad.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias