Muere Yudelkys Martínez tras 24 días hospitalizada por brutal ataque de cuatro mujeres

Barranquilla, Colombia. Yudelkys Geraldine Martínez, una venezolana de 41 años, murió esta semana en un hospital de Barranquilla, donde permaneció durante 24 días luego de sufrir una violenta agresión el pasado 1 de agosto. La muerte de Yudelkys Martínez ha causado indignación entre personas y organizaciones que han seguido el caso en Barranquilla. La mujer había construido parte de su vida en esa ciudad, donde además mantenía vínculos familiares. Desde el día del ataque, sus familiares mantuvieron la esperanza de que pudiera recuperarse de las heridas. Durante más de tres semanas permaneció hospitalizada mientras luchaba por su vida, pero finalmente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Yudelkys había llegado a Colombia con sueños y expectativas de construir un futuro. Su historia terminó marcada por un hecho violento que ahora mantiene consternada a su familia y ha generado llamados para que se esclarezca lo ocurrido. La Veeduría en Salud Color Esperanza expresó su rechazo a la agresión y lamentó públicamente el fallecimiento de la mujer venezolana. La organización pidió que el caso sea investigado y que se establezca quiénes fueron los responsables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Justicia para ella y fortaleza para su familia”, fue uno de los mensajes expresados tras conocerse el fallecimiento de Yudelkys, en medio de los llamados para que el crimen no quede en la impunidad.

La organización también solicitó a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque del 1 de agosto y determinar las responsabilidades correspondientes.

Permaneció hospitalizada