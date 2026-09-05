Los dos vehículos que suele detener ICE en retenes, según abogado de inmigración

El caso generó inquietud entre integrantes de la comunidad inmigrante de Austin , principalmente por la percepción de que determinados vehículos podrían llamar más la atención durante los operativos. La situación también llevó a consultar a un abogado especializado en inmigración sobre los automóviles que pueden ser objeto de este tipo de intervenciones.

De acuerdo con el testimonio y video de Crystal Villela, publicado por N+ Univision 62 Austin, los agentes rodearon el vehículo en el que viajaba junto con sus familiares. La familia aseguró que los oficiales centraron su atención en el automóvil y que, al comprobar que se trataba de ciudadanos estadounidenses, los dejaron continuar su camino.

Austin, Texas. Una familia denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) la detuvieron durante una parada de tráfico el pasado 24 de mayo, cuando regresaba a casa después de salir a almorzar.

Según el abogado de inmigración consultado por Univision, los vehículos que suelen llamar la atención de los agentes de ICE durante estos operativos son las camionetas tipo van y las pick-up, debido a que son utilizadas con frecuencia por trabajadores de la construcción y personas dedicadas a distintos oficios.

El especialista explicó que esta situación genera preocupación porque el vehículo, por sí solo, podría convertirse en un elemento que motive una revisión o una parada. Sin embargo, el reporte de Univision presenta esta explicación como el análisis del abogado y no como una regla oficial de ICE.

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El testimonio de Villela forma parte de una serie de denuncias sobre operativos migratorios registrados en el área de Austin. En su caso, la familia sostuvo que los agentes actuaron inicialmente basándose en el tipo de vehículo que conducían.

La publicación también muestra imágenes del operativo y recoge recomendaciones de un abogado de inmigración ante posibles encuentros con agentes migratorios. El especialista busca explicar cuáles son los límites de las autoridades y qué deben tener en cuenta las personas durante una parada de tráfico.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación entre familias inmigrantes de Texas por las acciones de ICE. En Austin y sus alrededores también se han reportado otros operativos, incluidos procedimientos en estaciones de gasolina y establecimientos frecuentados por la comunidad latina.

Para las familias inmigrantes, los abogados recomiendan conocer sus derechos y contar con asesoría legal confiable, especialmente si existe temor de una posible detención. Las circunstancias de cada caso pueden variar dependiendo del estatus migratorio y de las actuaciones de los agentes.

El episodio de Crystal Villela volvió a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa a parte de la comunidad inmigrante en Austin: qué factores pueden llevar a ICE a detener un vehículo durante un operativo.

Según el abogado consultado por Univision, determinados tipos de camionetas pueden recibir mayor atención, aunque esto no significa que toda persona que conduzca uno de esos vehículos vaya a ser detenida.