Denuncian tercera muerte de inmigrante detenido en centro de ICE en Nueva Jersey

Nueva York, Estados Unidos

"Una tercera persona ha muerto ahora en detención en Delaney Hall. La muerte de esta persona ocurrió a finales de julio de 2026 y no fue divulgada hasta que se produjo una visita de supervisión" de un congresista al centro a principios de esta semana, indicó el grupo en un comunicado.

La Coalición Inmigrante de Nueva York denunció este miércoles la tercera muerte de un inmigrante detenido en el centro del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey, Delaney Hall, y ocurrida en julio, antes de la del salvadoreño Edwin López Cornejo.

Aunque no se conoce la identidad del fallecido, se trata de la tercera muerte de un inmigrante en Delaney Hall, junto a la de López Cornejo el 1 de agosto y la del haitiano Jean Wilson Brutus a mitad de diciembre de 2025, y en todos los casos sufrieron aparentemente emergencias médicas.

La Coalición se hizo eco de unas declaraciones del congresista Rob Menendez, que publicó en su cuenta de X, tras una visita no anunciada al centro el pasado lunes, con motivo de la muerte de López Cornejo.

"Otra muerte ocurrió hace unas semanas en Delaney Hall. Una persona que acababa de ser trasladada allí sufrió lo que creen (ICE y la gestora del centro, la empresa GEO) que fue una convulsión", dijo Menendez.

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"Pero no escucharon sobre esto porque lo llevaron al Hospital Universitario, así que ya no estaba en custodia de ICE. ¿Por qué hicieron eso? Recientemente, ICE cambió sus normas, así que ya no reportan muertes ocurridas 30 días después de que alguien salga de custodia de ICE", explicó.

El medio local City Reporter indicó que ICE y GEO confirmaron al congresista los detalles de esta tercera muerte después de que su oficina recibiera información sobre la misma el 24 de julio.

"La tercera muerte reportada en Delaney Hall es una tragedia devastadora que debería haber sido evitada. Desafortunadamente, esta muerte no es un incidente aislado en estas instalaciones, sino un patrón de abuso tanto aquí como en centros de detención por todo el país", dijo el presidente de la Coalición, Murad Awahdeh. EFE