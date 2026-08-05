ICE libera a padre e hija que fueron detenidos cuando se dirigían a la iglesia

TEXAS, ESTADOS UNIDOS

Se trata de Emely Suaza y su padre, Fernando Suaza, quienes salieron ayer martes del centro para familias migrantes de Dilley, Texas, donde permanecían detenidos mientras avanzaba su proceso migratorio.

Luego de permanecer 22 días bajo custodia migratoria, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE , por sus siglas en inglés) liberó a una adolescente colombiana de 16 años y a su padre, quienes habían sido arrestados cuando se dirigían a una iglesia en San Antonio, Texas.

La información fue confirmada por el congresista estadounidense Joaquín Castro, quien explicó que la menor fue detenida el pasado 12 de julio cuando se dirigía a una iglesia en San Antonio.

Posteriormente, cuando las autoridades solicitaron que su padre acudiera a recogerla, Fernando Suaza también quedó bajo custodia.

La familia, de origen colombiano, finalmente pudo reencontrarse en su hogar luego de varias semanas separada. La liberación permitió que Emely regresara junto a su madre y sus hermanos, según informó el legislador.

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El caso generó atención debido a que la detención ocurrió cuando la adolescente se trasladaba a una actividad religiosa. Organizaciones y familiares habían expresado preocupación por la situación de la joven y su padre mientras permanecían retenidos.

Pese a la liberación, el proceso migratorio de la familia continúa vigente. La solicitud de asilo presentada por la familia Suaza sigue pendiente y tienen programada una próxima audiencia ante las autoridades migratorias para el 28 de agosto.