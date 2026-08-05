Arrestan a hombre por ocultar el cadáver de su padre en un congelador durante dos años

Atenas, Grecia

Un hombre de 55 años ha sido arrestado en Grecia por haber escondido durante dos años y medio el cuerpo sin vida de su padre en el congelador industrial de su hotel en el pueblo de Mistras, en la península del Peloponeso, para poder seguir cobrando su pensión, informó este miércoles la emisora Skai. La investigación comenzó después de que los vecinos de la localidad avisaran a la policía de que hacía tiempo que no veían en público al nonagenario padre del detenido, del que se sabía que padecía demencia. Tras constatar que no existía un registro del hombre como fallecido, los agentes contactaron a su hijo, quien afirmó que su padre se encontraba en Atenas.

No obstante, su hermana, que vivía en la capital griega, desmintió lo dicho por su hermano y reveló a las autoridades que no había visto a su padre durante años, ni hablado con él. Tras esto, la Policía citó al hombre de 55 años a la comisaría y los agentes, acompañados por un oficial de investigación judicial y un médico forense, acudieron a su hotel, también declarado como su lugar de residencia, donde encontraron el cadáver de su padre en un congelador industrial en el sótano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El detenido confesó haber ocultado el fallecimiento de su padre (a los 90 años) para cobrar su pensión y la de su madre, que había fallecido antes, y cuyo padre era el beneficiario, informó Skai. Hasta el momento no se han encontrado signos evidentes de lesiones en el cuerpo del fallecido, si bien es necesario completar el proceso de descongelación para poder realizar la autopsia y determinar la causa de la muerte, según la misma fuente.