Video del momento en que sicarios matan a tiktoker en pleno "live"

Sinaloa, México.

El creador de contenido, de 25 años, transmitía a través de la plataforma Kick bajo el usuario "compasexor" , donde acumulaba una creciente audiencia, mientras que en TikTok reunía cerca de 600 mil seguidores .

El influencer mexicano César Gastélum , conocido en redes sociales como "Cesarín" , fue asesinado la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo junto a dos amigos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a pocos metros de la sede de la Fiscalía General del Estado.

Durante la transmisión quedó registrado el momento en que una motocicleta pasó cerca del grupo, situación que despertó preocupación entre los jóvenes. En el video se escucha a uno de ellos advertir: "Vámonos... la moto, la moto...", mientras otro comenta: "No, me sentí bien mal. Esos chavos me dan miedo", en referencia a los ocupantes del vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche frente a un restaurante de comida rápida. Gastélum y sus acompañantes vestían prendas color naranja como parte de un reto para generar contenido relacionado con repartidores de aplicaciones.

Minutos después, la motocicleta regresó al lugar y uno de sus ocupantes disparó con un arma de fuego contra Gastélum, impactándolo en la cabeza. El influencer cayó al suelo de forma inmediata, mientras la transmisión continuaba por unos instantes ante miles de personas que seguían el directo.

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Conocido como "Cesarín", el joven publicaba contenido de entretenimiento, comedia, parodias y videos relacionados con el estilo de vida y la cultura del norte de México. Tras conocerse su muerte, sus perfiles en redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de condolencias de seguidores, amigos y otros creadores de contenido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del crimen ni han reportado capturas relacionadas con el caso. La Fiscalía mantiene abierta una investigación y desarrolla un operativo para identificar a los responsables.

El asesinato de Gastélum ha sido comparado con el caso de la influencer mexicana Valeria Márquez, quien también perdió la vida mientras realizaba una transmisión en directo desde su salón de belleza en Guadalajara.

Según las investigaciones de ese caso, dos hombres llegaron en motocicleta al establecimiento y uno de ellos confirmó la identidad de la víctima antes de dispararle en varias ocasiones y huir del lugar.

Medios mexicanos señalan que, en los últimos años, alrededor de una docena de creadores de contenido han sido asesinados en Sinaloa, algunos de ellos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, aunque las autoridades continúan investigando cada caso de manera individual.