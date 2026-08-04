Hispano muere ahogado en un parque de California

California

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín, el incidente ocurrió el sábado 1 de agosto de 2026, alrededor de las 4:00 de la tarde. El joven se encontraba realizando la actividad acuática cuando ingresó al agua y no logró salir nuevamente a la superficie.

Las autoridades del condado de San Joaquín, en California, recuperaron el cuerpo de Gabriel Santiago, un adolescente de 17 años que había sido reportado como desaparecido mientras practicaba rafting en el Parque Estatal Caswell.

Tras recibir el reporte, equipos de emergencia iniciaron un operativo de búsqueda que se extendió hasta el anochecer y fue reanudado durante la mañana del domingo 2 de agosto.

Poco antes de la 1:00 de la tarde del domingo, la Unidad de Seguridad Náutica localizó y recuperó el cuerpo del adolescente en el área donde había sido visto por última vez.

Las labores de búsqueda contaron con el apoyo de la Unidad de Seguridad de Navegación, el equipo de drones del Sistema de Aeronaves No Tripuladas de la Oficina del Sheriff y personal del cuerpo de bomberos de Ripon Fire.

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Según la información proporcionada por las autoridades, Gabriel Santiago se encontraba acompañado por un grupo de amigos cuando ocurrió el incidente.

La madre del adolescente indicó que su hijo había salido a compartir con sus amigos el día de la tragedia y posteriormente fue informada de lo ocurrido.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre indicios de que otras personas hayan estado involucradas en el hecho.

El caso continúa bajo investigación mientras la Oficina del Sheriff recopila la información necesaria para esclarecer las circunstancias del incidente ocurrido en el Parque Estatal Caswell.