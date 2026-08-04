Exnovio es acusado de asesinar a Julia Pereira mientras hablaba por teléfono con su madre

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS

Las autoridades arrestaron como principal sospechoso a su exnovio, Willian Rosa Do'Amaral, de 26 años, quien se entregó voluntariamente a la policía tras el crimen .

La muerte de Julia Pereira , una joven brasileña de 21 años, ha causado conmoción en la comunidad de Fort Myers, en el estado de Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Fort Myers, el hecho ocurrió el lunes 27 de julio de 2026 en una vivienda ubicada sobre Winkler Avenue, donde los agentes respondieron a una llamada de emergencia que alertaba sobre disparos.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Julia Pereira sin signos vitales. La joven presentaba una aparente herida de bala y fue declarada muerta en la escena.

Las investigaciones revelaron que la víctima y el sospechoso mantenían una relación sentimental que había terminado pocos días antes del crimen. Según documentos judiciales, la ruptura ocurrió después de que Julia confesara que aún tenía sentimientos por una expareja.

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La declaración jurada del caso indica que Willian Rosa Do'Amaral habría admitido ante las autoridades que utilizó un arma de fuego calibre 40 y que estuvo en la vivienda donde ocurrió el ataque.

Los detectives establecieron que el sospechoso presuntamente ingresó al apartamento y confrontó a Julia mientras ella conversaba por teléfono con su madre. Fue durante ese momento cuando se produjo el disparo que acabó con la vida de la joven.

Tras el hecho, el hombre se entregó a un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, donde quedó bajo custodia sin oponer resistencia. Posteriormente fue trasladado a la cárcel del condado.

Las autoridades presentaron en su contra un cargo por homicidio en segundo grado. Actualmente permanece detenido en la cárcel del Condado de Lee sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con los registros del caso, el acusado deberá comparecer nuevamente ante un tribunal el próximo 31 de agosto, fecha en la que continuará el procedimiento legal en su contra.