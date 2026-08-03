Asesinan a dos migrantes guatemaltecos en un estacionamiento en Georgia

Georgia, Estados Unidos

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Pedro Baltazar, de 27 años, y Tomás Pascual Cano, de 23, quienes fueron hallados muertos en horas de la madrugada del pasado viernes 24 de julio de 2026.

Dos jóvenes guatemaltecos fueron encontrados sin vida tras recibir múltiples impactos de bala en el estacionamiento de Constitution Lakes Park, en Georgia, Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de DeKalb, aproximadamente a las 5:50 de la mañana de ese día, agentes respondieron a una alerta sobre disparos registrados en el área del parque.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a los dos hombres sin vida en el exterior de un vehículo que permanecía estacionado en la zona. Las autoridades indicaron que ambos presentaban heridas provocadas por arma de fuego.

Tras iniciar las investigaciones para esclarecer el doble homicidio, los agentes identificaron a un sospechoso adolescente de 15 años, cuya identidad no fue divulgada debido a que es menor de edad.

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El joven enfrenta varios cargos relacionados con el ataque, entre ellos dos acusaciones por asesinato con malicia, además de posesión de una pistola por parte de un menor y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuál habría sido el motivo del crimen ni han informado si existía algún tipo de relación previa entre el adolescente señalado y las víctimas.

Los investigadores continúan recopilando evidencias y realizando diligencias para determinar qué ocurrió durante la madrugada en el estacionamiento de Constitution Lakes Park y establecer las circunstancias que rodearon el ataque.

Las autoridades del condado de DeKalb mantienen abierta la investigación y señalaron que cualquier nueva información será incorporada al caso para esclarecer el doble homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.