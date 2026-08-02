DHS pide a ICE no liberar a salvadoreño acusado de dos asesinatos en Houston

Houston, Estados Unidos

El señalado fue identificado como Jefferson Adonay Velásquez Torres, quien permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Harris.

Un inmigrante salvadoreño acusado de dos homicidios en Houston, Texas, enfrenta una orden de detención emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés), luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitara a las autoridades estatales no liberarlo.

Según el DHS, el hombre enfrenta acusaciones por dos asesinatos ocurridos en Houston, además de cargos relacionados con robo agravado y portación ilegal de armas.

De acuerdo con las autoridades, Velásquez Torres es señalado por la muerte de Ángel García, de 17 años, ocurrida en agosto de 2025 durante una fiesta en una vivienda.

También enfrenta cargos por el homicidio a tiros de Noah Ramírez, de 27 años, registrado en abril de 2026 en las afueras de una discoteca de Houston.

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El Servicio de Inmigración emitió una orden de detención para solicitar que las autoridades del condado de Harris notifiquen a la agencia antes de cualquier eventual liberación del acusado, con el objetivo de que pueda ser trasladado a custodia migratoria.

Según información proporcionada por el DHS, Velásquez Torres ingresó de manera irregular a Estados Unidos a través de Texas cuando era menor de edad en 2014.

Tras ser detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza, se le habría concedido un permiso de permanencia temporal bajo el programa TPS, debido a su nacionalidad salvadoreña.

Las autoridades migratorias indicaron que, debido a los cargos criminales que enfrenta, buscan que el acusado sea entregado a inmigración una vez concluya el proceso correspondiente en el sistema judicial. Mientras tanto, Velásquez Torres permanece bajo custodia y los casos en su contra continúan en investigación.