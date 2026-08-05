Israel no bombardea la Franja de Gaza desde hace dos días por presiones de la Junta de Paz

Gaza, Palestina.

Tras meses de ataques letales casi diarios, el Ejército israelí no bombardea la Franja de Gaza desde la noche del lunes, según pudo comprobar EFE, el mismo día en que el alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y presuntamente le pidió detener los ataques. La noche del lunes, dos gazatíes murieron en un bombardeo aéreo contra un vehículo al oeste de la ciudad de Gaza, según detallaron una fuente del Hospital Shifa y miembros de la Defensa Civil, que acudieron al lugar para extinguir el incendio.

Desde entonces, Israel no bombardea la Franja, en un gesto inusual pese al inicio del alto el fuego el 10 de octubre de 2025, que no detuvo los ataques israelíes. Desde esa fecha, Israel ha matado en Gaza a más de 1.250 palestinos, incluidos niños, según datos del Ministerio de Sanidad palestino. Pese a que no se han documentado bombardeos aéreos, según pudo verificar EFE sobre el terreno, tanques israelíes sí atacaron ayer, martes, el noreste del campamento de refugiados de Nuseirat (centro de Gaza), además del sur del campamento próximo de Bureij, que acoge a refugiados y desplazados en tiendas de campaña, detallaron fuentes locales y la agencia oficial de noticias palestina Wafa.