Netanyahu asegura que Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme

Jerusalén

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el Ejército israelí (FDI) no se replegará en la Franja de Gaza hasta que el grupo islamista palestino Hamás se haya desarmado en su totalidad.

"Me mantengo firme en nuestros intereses de seguridad. No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamás esté completamente desarmado", dijo Netanyahu en un vídeo publicado en las últimas horas en sus cuentas oficiales de TikTok y Facebook.

Se trata de las primeras declaraciones del primer ministro israelí después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la semana pasada que había alcanzado un acuerdo "histórico" con Hamás para su desarme total, que fue confirmado después, pero con matices, por el grupo islamista.

Además, la Junta de Paz, el organismo internacional creado por el propio Trump para la reconstrucción de la Franja, emitió un comunicado el lunes tras la reunión de su máximo representante, Nikolai Mladenov, con Netanyahu. En ese comunicado apuntó, igualmente. a que la entrega de armas por parte de Hamás debía ser el paso previo a la retirada de las tropas israelíes "más allá de la línea amarilla".

Hamás salió al paso entonces indicando que siguen a la espera de una "respuesta clara" y que, por ahora, se mantienen en "lo acordado para la implementación de la segunda fase del alto el fuego", dejando entrever que esto suponía una ruptura de los términos pactados ante la que no están dispuestos a capitular.

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Asimismo, en sus declaraciones en redes sociales, Netanyahu sugirió que había diferencias entre Israel y Estados Unidos sobre el acuerdo con Hamás anunciado el jueves pasado, a pesar de que Trump ya afirmó que estaría "muy decepcionado" si el Gobierno de Israel no cumplía con su parte para que el pacto prosperara.

"El presidente (Donald) Trump cree, o su equipo cree, que pueden lograr que Hamás se desarme y desmilitarizar así Gaza. Lo estamos analizando. Nos enviaron un borrador. No lo aprobamos. No era nuestro borrador. Les enviamos nuestros comentarios", expresó Netanyahu en el vídeo subido a redes.

Mientras tanto, la prensa israelí publicaba ayer martes que las FDI habían recibido nuevas instrucciones que limitan los ataques en Gaza a aquellos necesarios para "eliminar amenazas inmediatas", y que estos debían contar con la aprobación del jefe del Estado Mayor y de la cúpula política.